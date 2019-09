3 Brasseurs : un développement Web et une stratégie numérique brassés par Reptile

BROSSARD, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'emblématique microbrasserie-restaurant-bar 3 Brasseurs a arrêté son choix sur les connaissances et l'expertise que possède Reptile pour la refonte de son site Web ainsi que sa nouvelle stratégie numérique. L'équipe de l'agence œuvrera à la mise en place d'une nouvelle plateforme en ligne qu'elle instrumentera grâce à l'outil ReptileBi, entre autres. Le reste du mandat sera consacré à l'optimisation numérique du site et de la marque.

« Reptile et 3 Brasseurs sont tous les deux axés sur les résultats. En utilisant nos connaissances en intelligence d'affaires, nous serons en mesure de personnaliser le contenu offert aux consommateurs sur différents canaux afin d'augmenter ceux-ci », explique le directeur du développement des affaires chez Reptile, Jonathan Laberge.

Démarrer en force

Depuis le début du mois d'avril, plusieurs effectifs de l'agence numérique s'activent à concevoir les diverses phases du mandat qui s'étendront jusqu'en 2021. La première se caractérise notamment par la production du site Web, la création de contenu et l'intégration de plateformes d'analyse.

« Notre site Internet est une étape importante dans notre développement, commente Simon Girard, coordonnateur marketing chez 3 Brasseurs. Offrir un site et une expérience Web agréables et sans embûches à nos utilisateurs en facilitant la navigation ainsi que répondre à nos besoins technologiques pour les trois à cinq prochaines années font partie des objectifs à atteindre. »

Une fois que le nouveau site Web aura été lancé, les différentes équipes de Reptile enclencheront la deuxième phase qui consiste en une instrumentalisation encore plus avancée de ReptileBi.

Des défis à profusion

De nombreux défis attendent l'agence numérique de Brossard. L'équipe 3 Brasseurs s'est fixé plusieurs objectifs et elle compte bien les atteindre. Interrogé sur l'élément qui leur tient le plus à cœur, Simon Girard y est allé d'une réponse à deux volets sans équivoque : « L'accès à un site mobile, avant tout, et à une expérience simple et efficace. Ensuite, l'analyse des données et la capacité de corréler les chiffres sont des éléments clés ! »

En effet, ce sont les deux départements d'expertise de Reptile qui seront sollicités : le développement Web et la stratégie. Cette dernière se divisera en ergonomie (UX/UI), en rédaction de contenu, en Business Intelligence et en un travail exhaustif de Search Engine Optimization (SEO). La conception Web, pour sa part, se particularisera par le design de la nouvelle plateforme et les développements Front-End et Back-End.

Du côté de l'agence Reptile, on estime que ce sont les menus distincts d'un restaurant à l'autre, combinés à la volonté constante des 3 Brasseurs de se renouveler, qui contribueront à l'envergure du travail. « Le plus gros défi sera de mettre en place la personnalisation puisque 3 Brasseurs a 19 restaurants, tous avec des résultats et des promotions efficaces qui diffèrent », précise Jonathan Laberge.

À propos de 3 Brasseurs

Fière de ses racines lilloises comptant plus d'un siècle d'âge, la bannière 3 Brasseurs a réussi à se frayer un chemin au Canada tout en gardant un pied sur sa terre natale, la France. Ce sont plus de 50 établissements transatlantiques qui font désormais respecter les trois règles d'or des fondateurs : simplicité, générosité et convivialité. https://les3brasseurs.ca/fr

À propos de Reptile

Avec sa quinzaine d'années d'expérience, l'agence Reptile multiplie les projets réussis tant au niveau de la stratégie numérique que du développement Web. C'est en arrimant la créativité et les résultats que l'entreprise fait en sorte que ses clients atteignent leurs objectifs. https://reptile.tech/

SOURCE Reptile

Renseignements: Marie Vignola, coordonnatrice au contenu numérique, 450 466-9173, poste 242, mvignola@reptile.tech

