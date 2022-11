SHENZHEN, Chine, 28 novembre 2022 /CNW/ - La Coupe du Qatar bat son plein. Sur le terrain, des vétérans comme Lionel Messi et Luka Modric rivalisent avec de nouveaux arrivants pour remporter le trophée final. En dehors du terrain, les amateurs de soccer du monde entier affluent au Qatar, et le pays est désormais un paradis de joie. Cette année, la Coupe du Monde du Qatar voit de nombreux éléments chinois sur et en dehors du terrain attirer l'attention du monde entier. En tant que représentant de la technologie DEL chinoise, Unilumin a fourni un total de 3 600 mètres carrés d'écrans à DEL pour le stade Lusail du Qatar, les salles de télédiffusion, les hôtels, les centres commerciaux et d'autres sites afin d'assurer le bon déroulement de la Coupe du Monde du Qatar.

Stade Lusail de la Coupe du monde du Qatar (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Technology Co., Ltd.) Salle de diffusion de CCTV, Qatar (PRNewsfoto/Shenzhen Unilumin Technology Co., Ltd.)

Le match d'ouverture du Groupe C de la Coupe du Monde du Qatar a eu lieu dans l'après-midi du 22 novembre, heure de Beijing, au stade de Lusail. Le tableau d'affichage DEL géant d'Unilumin a illustré parfaitement le prestige des sports alors que l'Arabie saoudite a battu l'équipe de soccer la plus importante au monde, l'Argentine, menée par Lionel Messi. Le tableau d'affichage DEL d'Unilumin a également contribué aux séductions de la Coupe du Monde de cette année avec ses écrans ultra-clairs et sa vue panoramique de diffusion, montrant ainsi chaque moment excitant aux amateurs de soccer du monde entier.

En dehors du terrain, les écrans DEL d'Unilumin sont également un point fort. Au Festival international de musique qui s'est tenu au stade Lusail, avec une qualité d'image ultra haute définition et des couleurs douces vibrantes, l'écran à DEL d'Unilumin a créé une ambiance musicale immersive qui a complété la performance de la chanteuse la plus populaire de Bollywood, Sunidhi Chauhan, et à d'autres grandes vedettes, présentant un carnaval artistique passionnant pour pour donner le coup d'envoi de la Coupe du Monde!

De l'aéroport international Hamad aux hôtels internationaux cinq étoiles, de la salle de diffusion CCTV au Qatar aux centres commerciaux locaux, Unilumin a créé des espaces exclusifs pour les amateurs de soccer avec un large éventail d'écrans à DEL et de solutions intégrées, notamment autour des matchs dans les stades du Qatar et les événements entourant les stades, proposant une gamme complète de services pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955912/Qatar_World_Cup_Lusel_Stadium_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955913/CCTV_Broadcasting_Hall__Qatar_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

SOURCE Shenzhen Unilumin Technology Co., Ltd.

