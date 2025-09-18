3,55 M$ POUR LES VICTIMES DES AGRESSIONS SEXUELLES COMMISES PAR L'EX-ENSEIGNANT DE LA POLYVALENTE LE CARREFOUR (VAL D'OR), JEAN-PIERRE COLAS

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Cour supérieure du Québec a approuvé, le 23 juin dernier, une entente avec la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, prévoyant un fonds de 3,55 millions de dollars pour indemniser des victimes d'agressions sexuelles commises par Jean-Pierre Colas, entre 1972 et 1993, alors qu'il enseignait à la Polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or.

Un appel à la population est en cours pour enjoindre les victimes à s'inscrire à l'action collective d'ici le 23 novembre 2025. Les victimes sont invitées à présenter une demande d'indemnisation avant la date limite. Rappelons que le rapport d'autorité entre un professeur et ses élèves rend tout consentement impossible.

Le processus d'indemnisation, mis en œuvre par le cabinet Lapointe Légal, est confidentiel et gratuit. Les victimes, leurs héritiers ou ayants droit, doivent déposer une demande avant le 23 novembre 2025 en contactant le cabinet. Les victimes ne s'étant pas manifestées avant cette date perdront leur droit de poursuivre ou d'obtenir compensation, et ce, de façon définitive. Pour être admissible, les membres doivent avoir fréquenté la Polyvalente Le Carrefour dans les années visées par l'action collective.

« Ce règlement est une reconnaissance importante pour toutes les victimes, qu'elles aient été agressées ou qu'elles aient cru, à tort, avoir consenti. Dans une relation entre professeur et élève, le rapport d'autorité vicie le consentement et le rend nul. Ces personnes sont des victimes et peuvent obtenir réparation en contactant le cabinet Lapointe Légal. Le règlement allant jusqu'à 3,55 millions de dollars pour l'ensemble des victimes, permettra une certaine justice pour ces actes qui ont impacté plusieurs élèves de Colas sur plus de deux décennies où il a travaillé comme enseignant à la Polyvalente Le Carrefour de Val d'Or. », souligne Me Maryse Lapointe, avocate des victimes.

Appel à l'action

Toutes les victimes, leurs héritiers ou ayants droit, peuvent s'inscrire à cette action collective, SANS FRAIS et de manière CONFIDENTIELLE , en contactant le cabinet Lapointe Légal par courriel ([email protected]) ou par téléphone : 514 688-9169.

Agression dénoncée et banalisée

La Demanderesse et représentante des victimes Jacinthe Boisvert St-Laurent, qui a aujourd'hui 54 ans, a été agressée sexuellement en 1987, alors qu'elle avait 17 ans, par l'ex-enseignant de français Jean-Pierre Colas de la Polyvalente le Carrefour de Val-d'Or, en Abitibi. La mère de la victime a dénoncé la situation à un dirigeant de la Polyvalente le Carrefour de Val d'Or quelques jours après l'agression. Ce dernier avait alors confirmé que cette problématique entourant l'enseignant était bien connue de la Polyvalente mais que rien ne pouvait être fait. L'enseignant a conservé ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable d'agression sexuelle sur un autre élève en 1993.

