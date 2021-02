2Frères, Daniel Boucher, Yves Lambert et Guylaine Tanguay s'invitent à la maison pour le temps des sucres - Ça va swinger dans la cabane!

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Qui dit cabane à sucre, dit aussi musique! Souhaitant soutenir à leur façon l'initiative Ma cabane à la maison, les artistes 2Frères, Daniel Boucher, Yves Lambert et Guylaine Tanguay ont mijoté un spectacle capté au fond des bois. Et les personnes ayant commandé une boîte gourmande pourront visionner la prestation Web en exclusivité.

L'équipe de la plateforme Boucane en direct a mobilisé des professionnels du milieu artistique pour organiser et webdiffuser un spectacle de grande qualité. Le leadership de Daniel Boucher et de Patrick Lacroix, idéateurs derrière Boucane en direct, a permis de réunir des artistes de renom que vous pourrez voir sur le Web en dégustant votre boîte gourmande.

« On sait que l'année a été spéciale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se retrousse les manches pis on bouge. En choisissant d'appuyer les cabanes à sucre du Québec, on choisit d'appuyer la solidarité, l'ouvrage, le courage, l'amour jour après jour, le grand "bienvenue", le grand "goûtez donc à ça"… parce que l'eau d'érable, ça goûte chez nous », s'exclamait Daniel Boucher en guise d'ouverture de sa prestation musicale.

Un patrimoine en péril

Dès le 22 février 2021, près de 70 cabanes s'invitent chez les Québécois, en leur offrant l'expérience des sucres dans le confort de leur foyer. « L'objectif est de sauver la tradition des sucres pour que nous puissions nous rassembler à nouveau dans ces lieux festifs, l'an prochain. Nos cabanes à sucre sont au bord de la faillite et si nous ne faisons rien, 75 % d'entre elles risquent de disparaître à tout jamais », explique Stéphanie Laurin, présidente de l'Association des salles de réception et érablières du Québec (ASEQC) et copropriétaire du Chalet des Érables.

Une saison des sucres réinventée

Pour permettre aux Québécois de manifester leur appui, le site de Ma cabane à la maison leur propose donc de commander des boîtes gourmandes. Chacune des cabanes participantes a élaboré un menu composé de produits locaux à 90 % et mettant en vedette des classiques comme le jambon à l'érable, les fèves au lard, les oreilles de crisse, les omelettes soufflées ou les grands-pères au sirop. Des options végétariennes, véganes, sans porc et sans gluten sont aussi offertes. De plus, fière d'appuyer l'achat local et soucieuse de limiter son empreinte environnementale, Ma cabane à la maison utilise des contenants et des emballages entièrement recyclables, fabriqués au Québec.

En bref

Le Québec compte 200 cabanes à sucre. Avec la pandémie, une quarantaine ont dû cesser leurs activités. Celles qui restent en appellent à la solidarité des Québécois et les invitent à se rendre sur le site macabanealamaison.com.

Le prix d'une boîte gourmande varie entre 25 et 35 $ par personne.

Les plats qu'on retrouve dans les boîtes sont prêts à réchauffer ou à cuisiner, selon l'option choisie.

