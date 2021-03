MONTRÉAL et QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans un contexte toujours marqué par la pandémie de COVID-19, les membres du Comité de suivi de la Politique de mobilité durable (PMD) félicitent le Gouvernement du Québec pour la tenue du 2e Forum annuel de la PMD, qui a réuni virtuellement les représentant.e.s du monde municipal, du secteur environnemental, du milieu des affaires, du gouvernement et d'organisations de la société civile. Le Forum a permis de dresser un bilan de la deuxième année de mise en œuvre de la PMD et d'identifier les actions prioritaires à déployer pour atteindre ses objectifs 2030.

D'emblée, le Comité de suivi souligne l'important travail de coordination du ministère des Transports pour accompagner les acteurs et les actrices du milieu dans le contexte de cette crise sans précédent, ainsi que la volonté gouvernementale de placer la mobilité durable au cœur de la relance économique. Celle-ci représente une occasion historique pour assurer le succès de la PMD, dans un contexte où les Québécois.es attendent des gestes forts et durables pour lutter contre la crise climatique et des alternatives convaincantes en mobilité durable, au bénéfice de la vitalité socio-économique et environnementale du Québec.

Bilan de la deuxième année

À l'issue de cette deuxième année de mise en œuvre de la PMD, le Comité de suivi souligne les principales réussites, notamment la sortie du nouveau Plan pour une économie verte 2030, son arrimage avec la PMD et sa cible d'équilibrer les investissements entre le transport collectif et le réseau routier, le lancement de la conversation nationale sur la future Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT), ainsi que l'aide d'urgence cruciale au transport collectif et régional.

Le Comité de suivi a également présenté les principaux défis à relever lors de la troisième année de mise en œuvre de la PMD, notamment le besoin de mieux évaluer l'impact des mesures de la PMD afin de les ajuster rapidement au besoin, le déploiement d'une stratégie de mobilisation et de communication gouvernementale accrue pour promouvoir la PMD et les changements comportementaux chez les citoyen.ne.s et les entreprises, offrir davantage d'options de mobilité aux populations ayant un accès limité à la mobilité, ainsi que l'application accrue de l'approche réduire-transférer-améliorer.

Pour lire la suite des recommandations : https://bit.ly/3spXkxv

À propos du Comité de suivi

Dans l'esprit de la co-construction, le Comité de suivi a pour mandat de conseiller le gouvernement pour assurer le respect de la vision de la PMD et l'atteinte de ses objectifs à l'horizon 2030.

Le Comité de suivi regroupe différents acteurs de la société civile détenant une expertise particulière sur les questions de mobilité et de transport. Précisément, les membres du comité sont : Aéroports de Montréal (ADMTL), Alliance TRANSIT, Association du camionnage du Québec (ACQ), Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ), Association du transport urbain du Québec (ATUQ), Canadien National (CN), Cargo Montréal (CargoM), Conseil du patronat du Québec (CPQ), Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN), Équiterre, Fédération des municipalités du Québec (FQM), Florence Junca-Adenot (UQAM), Fondation David Suzuki, Jean-François Barsoum (IBM), Propulsion Québec, Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ), Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), SWITCH, l'Alliance pour une économie verte au Québec, Trajectoire Québec, Union des municipalités du Québec (UMQ), Vélo Québec, Vivre en Ville, et COPTICOM, Stratégies & Relations publiques, qui en assure la coordination.

