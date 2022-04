2e édition des Rencontres IA : le secteur de l'intelligence artificielle est prêt pour son déploiement industriel et commercial, ici et à l'international

MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - La deuxième édition des Rencontres IA, codéveloppées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Scale AI et le Forum IA Québec, s'est tenue aujourd'hui au Grand Quai en compagnie de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, d'Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, et de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Près de 500 participants en présentiel et plus de 300 spectateurs à distance étaient réunis pour entendre une quarantaine de panélistes faire le point sur l'état du secteur et sur le positionnement enviable du Québec à l'international ainsi que pour explorer les applications concrètes de l'IA en entreprise. Cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

« La deuxième édition des Rencontres IA a été l'occasion de renforcer la mobilisation des acteurs du secteur de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada. Dans la foulée du budget fédéral dévoilé hier, le ministre Champagne a précisé les prochains jalons de l'engagement du gouvernement fédéral en matière d'innovation et d'IA. Nous saluons la flexibilité du financement des supergrappes, que le ministre entend appeler dorénavant des « hubs mondiaux », en fonction de leur importance stratégique. Nous soutenons aussi la création de l'Agence canadienne d'innovation et d'investissement, qui devra faire une place importante à l'intelligence artificielle. En tant que pôle majeur de l'IA au Canada, nous espérons d'ailleurs que le Grand Montréal sera l'endroit désigné pour accueillir cette nouvelle agence », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Tout au long de la journée, les différents intervenants ont rappelé le leadership du Québec et du Grand Montréal dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. Dans cette dynamique, le gouvernement doit continuer à jouer son rôle de catalyseur et de mise en relation des différents acteurs. À ce titre, le nouvel appel de projets annoncé par le ministre Fitzgibbon permettra de maintenir une dynamique positive en mobilisant les entreprises locales autour de projets porteurs. De même, nous sommes heureux que le ministre ait indiqué que les projets de zones d'innovation, dont celles attendues à Montréal, avancent. Comme le ministre Fitzgibbon l'a dit, Montréal est le poumon économique du Québec, et il est logique que la métropole s'inscrive rapidement dans le nouvel écosystème des zones d'innovation », a poursuivi Michel Leblanc.

« L'intelligence artificielle révolutionne les modèles d'affaires au Québec et à l'international. Pour se démarquer, le Québec doit renforcer son virage technologique. C'est pourquoi notre gouvernement participe aux activités qui permettront de mieux cibler les actions à mener pour répondre aux aspirations des entreprises dans ce domaine. Ces dernières ont notamment besoin de trouver des moyens pour attirer et retenir les talents en vue de l'implantation et du développement de solutions technologiques novatrices. Nous sommes là pour les soutenir et nous sommes fiers de contribuer à la réalisation d'activités comme ces rencontres sur l'intelligence artificielle, qui offrent des occasions de discuter de bonnes pratiques », a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Cet événement représente bien le dynamisme québécois dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les applications qui voient le jour grâce à l'IA nous offrent des outils pour relever les grands enjeux mondiaux tels que les changements climatiques, la sécurité alimentaire et le vieillissement de la population. Avec ses capacités en recherche et son expertise en IA appliquée, le Québec a tout ce qu'il faut pour faire partie de la solution », a indiqué Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

« L'intégration de l'IA assure une hausse de la productivité de nos entreprises et donc des retombées significatives pour l'ensemble de l'économie québécoise. L'événement d'aujourd'hui a illustré l'importance des programmes offerts par SCALE AI pour permettre à nos entreprises d'adopter des solutions innovantes en intelligence artificielle. Grâce au prolongement du financement annoncé dans le budget fédéral de 2022, SCALE AI va poursuivre sur sa lancée et contribuer au développement d'une industrie d'avenir, en mettant notamment l'accent sur les petites et moyennes entreprises », a affirmé Julien Billot, directeur général de SCALE AI.

« La force, la créativité et la collaboration des différents acteurs de notre écosystème ont été mises de l'avant aujourd'hui, lors de cette deuxième édition des Rencontres IA. Le prochain défi auquel nous sommes confrontés, c'est celui de l'adoption de l'intelligence artificielle. Nous disposons d'un vaste bassin d'entreprises, de centres de recherche et de firmes de services-conseils québécois spécialisés en IA, maintenant répertoriés sur la Vitrine IA Québec, qui sont en mesure d'aider nos entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité à en tirer pleinement profit », a poursuivi Marie-Paule Jeansonne, présidente-directrice générale du Forum IA Québec.

« L'intelligence artificielle au Québec et au Canada doit maintenant passer à une nouvelle étape de son développement. Nous devons entrer dans une phase d'industrialisation et de démocratisation, avec l'implantation des solutions en IA dans un bassin d'entreprises accru. Dans cette perspective, le développement de la Vitrine AI Québec est un pas dans la bonne direction pour favoriser ce maillage et ce déploiement des innovations en entreprise. Le Québec possède une longueur d'avance en tant que pôle technologique de pointe en IA. Il est maintenant temps de traduire cet avantage par une croissance de notre productivité dans tous les secteurs de l'économie et un soutien continu à notre bassin exceptionnel de talents », a conclu Michel Leblanc.

Les tout premiers Prix de l'excellence québécoise en IA ont été décernés lors de ce rendez-vous. Les lauréats 2022 sont :

Coveo - Entreprise en IA s'étant le plus illustrée à l'international





XpertSea - Start-up IA québécoise de l'année





Optimisation de la planification des blocs opératoires (CHUM) - Meilleur projet IA au service du bien commun





Projet Cargo2 AI (Port de Montréal) - Meilleure intégration de l'IA dans un produit/service ou dans un processus d'affaires

À propos des Rencontres IA

Les rencontres IA ont été codéveloppées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Scale AI et le Forum IA Québec. Elles ont été réalisées en association avec CAE, Deloitte et Google Cloud, en collaboration avec la Banque de développement du Canada, Bereskin & Parr, Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, ainsi qu'en partenariat avec Bombardier, BRP, le CRIM - Centre de recherche informatique de Montréal, EDC Exportation et développement Canada, LexRock AI Technologies, Loto-Québec, Mila, Videns et X Machina AI. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

