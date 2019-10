29e Gala Prix Performance ESG UQAM - Trois lauréats honorés et un projet d'envergure dévoilé

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans le magnifique décor du Centre des sciences de Montréal que l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) a fait honneur, hier soir, aux parcours remarquables de trois de ses diplômés. Cette 29e édition du Gala Prix Performance a fait place aux éloges, suivis par un cocktail, où des échanges chaleureux et animés étaient au rendez-vous.

Rassemblant annuellement de nombreux acteurs issus du monde des affaires, les Prix Performance visent à reconnaître le talent et l'expertise de haut niveau de diplômés de l'ESG UQAM. Les lauréats du Prix Performance 2019 sont :

Claude Gagnon , M.B.A., 2000 | Président, Québec | BMO Groupe financier

, M.B.A., 2000 | Président, Québec | BMO Groupe financier Lucie Blanchet , B. en sciences comptables, 1990 | Première vice-présidente à la direction, Particuliers et expérience client | Banque Nationale du Canada

, B. en sciences comptables, 1990 | Première vice-présidente à la direction, Particuliers et expérience client | Banque Nationale du Dr Pierre Gfeller , M.B.A., 2000 | Président-directeur général | Centre universitaire de santé McGill

« Vous êtes tous les trois de véritables sources d'inspiration et de fierté pour nos étudiants, pour notre École et pour le Québec. » a soutenu M. Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM, visiblement heureux de célébrer ces personnalités.

Cette soirée a aussi été l'occasion de lancer la campagne de sociofinancement qui servira à appuyer financièrement les travaux du futur bâtiment de l'ESG UQAM, nommé Espace Lab ESG UQAM, situé au 1250, rue Sanguinet. « Nous voulons créer un nouvel espace qui mettra à profit la synergie entre la recherche universitaire, le savoir-faire des entreprises et de nos diplômés. Il s'agit là pour nous d'un écosystème, où nous souhaitons que les idées s'entrechoquent et s'illuminent, a précisé Komlan Sedzro durant la soirée ».

Des extraits des entrevues réalisées avec chacun des lauréats sont disponibles ici :

gala.esg.uqam.ca

Lien vers la campagne de sociofinancement de l'Espace Lab ESG UQAM :

100millions.uqam.ca/espacelab-esguqam

Des partenaires engagés

Pour la tenue de cette 29e édition du Gala, l'ESG UQAM bénéficie de la collaboration et du soutien de plusieurs partenaires, dont la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Regroupement des CPA de Montréal.

À propos de l'ESG UQAM

Reconnue pour la qualité de son enseignement appliqué et pratique ainsi que pour l'excellence de sa recherche, l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) a formé à ce jour plus de 100 000 gestionnaires talentueux occupant différents postes à hautes responsabilités à travers le monde. Résolument internationale, l'ESG UQAM s'est associée à plusieurs universités et écoles de gestion sur différents continents pour étendre son rayonnement, accentuer son impact et accroître l'expérience de ses étudiants.

esg.uqam.ca

SOURCE École des sciences de la gestion de l'UQAM

Renseignements: Lucie Boulianne, Coordonnatrice du Réseau des diplômés ESG+, ESG UQAM, 514 987-3000, poste 3010

