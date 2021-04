29e Édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin : lancement de la période de mise en candidature

QUÉBEC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Pour souligner l'importance de l'implication et du dévouement des bénévoles, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite la population à présenter des candidatures de personnes et d'organismes engagés dans leur milieu, dans le cadre du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

La période de mise en candidature débute aujourd'hui et prendra fin le 14 mai 2021. Pour accéder au guide et aux formulaires de mise en candidature et pour connaître les modalités de remise du prix, rendez-vous au www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin. En raison de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie de remise des prix se déroulera de façon virtuelle l'automne prochain.

Citation :

« Les derniers mois nous ont poussés à réinventer nos façons de faire dans plusieurs domaines, y compris les sports et les loisirs. Heureusement, le Québec a pu compter sur des citoyennes et des citoyens dévoués. Je tiens particulièrement à les remercier pour tout le travail qu'ils ont accompli et pour toutes les solutions créatives qu'ils ont mises en place afin de permettre à leurs pairs de bouger dans un environnement sain. Votre implication a prouvé une fois de plus à quel point la participation de milliers de bénévoles est essentielle à l'organisation d'activités de sports et de loisirs ou au fonctionnement d'organismes travaillant dans ces domaines. Le prix Dollard-Morin est l'occasion de remercier ces personnes de cœur; j'invite la population à soumettre la candidature de personnes ou d'organisation qui ont fait une différence dans leur milieu. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Créé en 1992, le prix Dollard-Morin rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées au sein de leur communauté par la qualité de leur engagement dans les domaines du loisir et du sport. L'édition 2021 honorera des lauréates et des lauréats dans les quatre volets suivants :

le volet régional - rend hommage à une personne bénévole dans chaque région administrative du Québec;

le volet national - souligne l'engagement d'un bénévole dans le domaine du loisir et d'un autre dans le domaine du sport (engagement ayant une portée provinciale, nationale ou internationale);

le volet Relève - souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir;

le volet Soutien au bénévolat - rend hommage à un organisme et à une municipalité ou un arrondissement ayant adopté de bonnes pratiques pour soutenir leurs bénévoles ou ceux de leur milieu, dans le domaine du loisir ou du sport.

Liens connexes :

Pour soumettre une candidature : http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/

Pour consulter la liste des lauréates et lauréats de l'édition 2020 : http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/laureats-et-laureates/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Source : Alice Bergeron, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093