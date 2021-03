29 - 31 Mars, 2021 Atelier Virtuel Canada - Europe pour Explorer les Opportunités en Technologies Propres crées par l'Accord Économique et Commercial Global entre le Canada et l'Union européenne

VANCOUVER, BC, le 24 mars 2021 /CNW/ - Les entreprises, les industriels, les investisseurs, les responsables politiques et les parties prenantes du secteur sont invités à l'atelier intitulé « Canada - Union européenne, les opportunités de l'AECG pour le secteur des technologies propres » sera tenu du 29 au 31 Mars 2021.

L'Honorable Jonathan Wilkinson, le Ministre de l'environnement et du changement climatique ouvrira les débats avec le Commissaire européen à l'environnement, aux océans et aux pêcheries, Virginijus Sinkevičius. L'Honorable Mary Ng, Ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, ouvrira la troisième journée de l'événement. L'atelier soulignera comment l'AECG peut aider à atteindre les objectifs de développement durable à travers les échanges et l'investissement dans le secteur des technologies propres.

L'atelier rassemblera des innovateurs et des utilisateurs de technologies propres, des experts et des représentants gouvernementaux pour explorer les opportunités de coopération environnementale et commerciale dans le contexte de l'AECG. L'événement mettra en avant des secteurs prometteurs tels que l'hydrogène, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et l'économie circulaire.

Les autres thèmes de l'atelier porteront sur :

Les priorités stratégiques pour les technologies propres à l'horizon de 2050 ;

La collaboration et le développement des grappes industrielles en technologies propres ;

Les programmes gouvernementaux canadiens et européens pour soutenir les entreprises et les partenariats.

Chaque jour, l'atelier présentera des opportunités innovantes pour permettre des interactions entre les participants, notamment ;

Des sessions de jumelage entreprise-à-entreprise entre les représentants de l'industrie du Canada et de l'Union européenne.

et de l'Union européenne. La possibilité de s'inscrire et d'animer un stand virtuel durant l'événement.

Des sessions de réseautage avec les représentants de l'industrie et des programmes gouvernementaux.

Des informations supplémentaires et l'inscription en ligne sont disponibles sur : https://foresightcac.com/ceta-workshop-2/ . Cet événement est gratuit.

À propos des organisateurs

La Délégation de l'Union européenne au Canada

Établie en 1976, la Délégation européenne au Canada est une mission diplomatique à part entière et, à ce titre, le point de contact naturel entre l'UE et les autorités canadiennes, au Canada. Elle dispose également d'un mandat de diplomatie publique, élaboré pour améliorer la connaissance et la compréhension de l'Union européenne, ainsi que les relations entre l'UE et le Canada. Suivez-le @EUinCanada

Environnement et changement climatique Canada

Environnement et changement climatique Canada s'engage à informer les canadiens sur la protection et la conservation de notre patrimoine naturel et sur la garantie d'un environnement propre, sûr et durable pour les générations présentes et futures.

Organisme d'appui : Foresight centre accélérateur des technologies propres

Foresight est l'accélérateur d'écosystème des technologies propres du Canada. Foresight soutient l'identification et la validation des opportunités dans le secteur des technologies propres et la commercialisation réussie des solutions. Nous réunissons l'industrie, le gouvernement, les universités, les investisseurs, et les innovateurs pour aborder les problématiques climatiques les plus urgentes et pour soutenir une transition mondiale vers une économie verte. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : www.foresightcac.com et suivez-nous sur Twitter au @ForesightCAC.

SOURCE Foresight Cleantech Accelerator Centre

Renseignements: Astrid Nunez, 604-358-5079, [email protected]