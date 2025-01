28 nouvelles places au CPE Sous les étoiles à Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée du député de la circonscription de Mégantic, M. François Jacques, et de la directrice générale du CPE Sous les étoiles, Mme Valérie Couture, a inauguré la nouvelle installation Monts et Merveilles qui offre 28 nouvelles places dans la MRC du Granit, dont 10 places réservées aux poupons. Ces places seront offertes au tarif de 9,35 $ par jour.

Il s'agit de la cinquième installation du CPE Sous les étoiles, qui accueille 218 enfants au total. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier de 1 519 286,87 $ du gouvernement du Québec auquel s'ajoute une mise de fonds injectée par le CPE. La mobilisation du milieu a également contribué à la réussite du projet grâce à des dons d'entreprises locales et au don d'un terrain par la municipalité, le tout totalisant une contribution de 95 000 $.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. À ce jour, plus de 26 000 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui comprend les places en milieu familial.

Citations :

« Cette inauguration est une excellente nouvelle pour les familles qui vivent près de Saint-Sébastien. Elles pourront bénéficier de services de garde de qualité à un coût abordable. Grâce à cette nouvelle installation du CPE Sous les étoiles, ce sont 28 enfants qui pourront se développer et s'épanouir dans un environnement sécuritaire, bienveillant et amusant. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'ouverture du CPE Monts et Merveilles à Saint-Sébastien est une excellente nouvelle ! 28 enfants de la région pourront commencer leur parcours éducatif entourés d'une équipe dévouée, soucieuse de leur bien-être et de leur développement. Je suis persuadé que les enfants bénéficieront d'un encadrement marqué par le respect, la bienveillance et le professionnalisme. Je tiens à souligner que ce projet est le fruit d'un engagement exemplaire de la communauté, du CPE Sous les étoiles, de la municipalité et du milieu des affaires. Je leur exprime toute ma gratitude pour l'aboutissement de ce beau projet. »

François Jacques, député de Mégantic

« Pour les municipalités rurales comme Saint-Sébastien, éloignées de la ville-centre, c'est une grande fierté d'accueillir un projet de CPE de cette qualité. Les familles de Saint-Sébastien et des environs sont privilégiées de voir évoluer leur enfant dans notre milieu de vie. Notre mandat d'élu municipal est vaste et implique souvent de faire preuve de patience et de ténacité dans la réalisation de projets. Je veux remercier l'équipe municipale pour leur persévérance, les entreprises de notre milieu pour leur contribution financière. Maintenir et offrir des services de proximité dans nos milieux, c'est essentiel pour l'avenir de nos familles. »

France Brisson, mairesse de Saint-Sébastien

« L'ouverture du CPE Monts et Merveilles marque une étape importante pour la corporation du CPE Sous les étoiles qui propose déjà 4 centres de la petite enfance ainsi qu'un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de 381 places. Nous sommes fiers de contribuer au développement de notre communauté en offrant des installations éducatives de garde de qualité tout en créant des emplois qui soutiennent le dynamisme de notre région. Notre priorité est de répondre aux besoins des familles tout en favorisant un environnement chaleureux, stimulant et respectueux pour les enfants et le personnel. »

Valérie Couture directrice générale du CPE Sous les étoiles

