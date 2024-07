276 nouvelles places en CPE dans la région de Beauce-Nord

SAINTE-HÉNÉDINE, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, sont heureux d'annoncer que 276 places en centres de la petite enfance (CPE), dont 60 places pour les poupons, seront bientôt disponibles pour les familles de la région de Beauce-Nord.

Les nouvelles places seront réparties dans trois nouvelles installations de 62 places chacune du CPE La Becquée, qui sont situées à Frampton, Scott et Sainte-Hénédine, ainsi que dans une nouvelle installation de 90 places du CPE des Petits Pommiers située à Saint-Isidore.

D'ici la fin de la construction des nouvelles installations, 104 places sont offertes dans des installations temporaires. Ces installations temporaires de 52 places chacune se trouvent dans des locaux mis à la disposition du CPE par la municipalité de Sainte-Hénédine et par le Centre de service scolaire de la Beauce-Etchemin, pour le CPE situé à Scott.

De plus, les municipalités de Sainte-Hénédine et de Frampton ont cédé au CPE les terrains sur lesquels seront construites les nouvelles installations. Le milieu municipal joue un rôle essentiel dans le développement du réseau de CPE; le don de terrain permet de répondre aux besoins des parents et d'offrir des services de qualité aux enfants.

Les quatre installations, sous la direction générale de Mme Martine Beaupré, permettent la création de plus d'une soixantaine d'emplois. Au total, ces nouveaux CPE représentent un investissement de plus de 12 millions de dollars du gouvernement du Québec, en plus des subventions récurrentes.

« C'est grâce à des personnes comme Martine Beaupré que le réseau se développe aussi rapidement depuis le lancement du Grand chantier pour les familles. La Beauce-Nord est choyée de pouvoir compter sur son expertise et sa vigueur. Je souligne également l'apport essentiel des municipalités dans la création de ces 276 places. Grâce à toutes les personnes qui ont mis en commun leurs efforts, ce sont des centaines de familles de la région qui pourront profiter d'une place en CPE à 9,10 $. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« L'ouverture de ces quatre CPE est une excellente nouvelle pour les parents de Beauce-Nord. Ainsi, 276 enfants auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je suis convaincu que les enfants y seront accueillis avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au développement et à la concrétisation de ces projets. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« La qualité et les valeurs que nous véhiculons en CPE assurent à nos adultes de demain la meilleure chance de réussite personnelle et professionnelle. Dans le réseau des CPE, l'enfant est au cœur des décisions. Je remercie les membres de mon conseil d'administration pour leur confiance et leur appui à la réalisation de CPE de qualité. Grâce à l'équipe extraordinaire Becquée\Pommiers, notre corporation va plus loin car ses membres avancent ensemble, et c'est ainsi que nous travaillons sans relâche à l'amélioration continue des services offerts aux enfants. Ensemble nous agissons concrètement pour le mieux-être des enfants et des familles. »

Martine Beaupré, directrice générale du CPE La Becquée et du CPE\BC des Petits Pommiers et présidente de l'Association des cadres des CPE

« La municipalité avait grand besoin d'une garderie. C'était pour nous tout naturel de céder la salle communautaire afin de permettre une installation temporaire pouvant répondre dès maintenant aux besoins des familles. Le gouvernement du Québec, et plus particulièrement la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a également contribué à la mise sur pied du projet par le biais du Bureau d'accélération des projets. Je souligne également l'appui de notre député, M. Luc Provençal, et l'excellent travail de Mme Martine Beaupré, directrice du CPE La Becquée et des Petits Pommiers, qui ont fait de ce projet une réalité. Grand merci à tous! »

Yvon Asselin, maire de Sainte-Hénédine

La création des 186 places des nouvelles installations du CPE La Becquée a été accélérée grâce au Bureau d'accélération des projets (BAP), une initiative mise en place par la ministre Roy. Le BAP est une instance décisionnelle qui a pour objectif d'accélérer le développement des projets de création de places en agissant rapidement et de façon exécutoire pour régler les cas soulevés par les partenaires. Depuis la mise sur pied du BAP en février 2023, plus de 2000 places partout au Québec seront disponibles plus rapidement pour les familles québécoises.

mise sur pied du BAP en février 2023, plus de 2000 places partout au Québec seront disponibles plus rapidement pour les familles québécoises. Depuis le début du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, on compte 17 875 nouvelles places subventionnées en installation, 7 216 nouvelles places en milieu familial en plus des 8 618 places non subventionnées qui ont été converties en places subventionnées en installation. Au total, ce sont plus de 33 000 places supplémentaires à 9,10 $ qui se sont ajoutées au réseau en moins de 3 ans.

