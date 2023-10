27 jeunes de partout au Québec honoré(e)s pour leur parcours inspirant

QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La treizième édition du Gala des prix Leviers est tenue aujourd'hui à 17h00 à l'Assemblée nationale à Québec. Organisé par le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), l'évènement réunira une centaine de personnes au restaurant Le Parlementaire afin de souligner l'implication et la détermination de 27 jeunes aux parcours de vie différenciés qui ont été accompagné·es par 14 organismes communautaires autonomes jeunesse. Le Gala est soutenu par le Secrétariat à la jeunesse et sous la présidence d'honneur de Frédéric Krikorian, vice-président développement durable, affaires publiques et marque, d'Énergir.

Le premier ministre, François Legault, qui ne pourra pas être présent à la soirée, transmet tout de même un mot aux jeunes via le cahier des lauréat·e·s. « Les réalisations des lauréat·es démontrent qu'un parcours atypique peut être une précieuse source de force personnelle et de motivation, et que le dépassement de soi mène à l'épanouissement » souligne-t-il. Le premier ministre sera représenté au gala par l'Adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin. De nombreux et nombreuses élu·es remettront des certificats de l'Assemblée nationale aux jeunes de leurs circonscriptions pour souligner la résilience, le courage, la créativité et l'engagement de ces derniers. « C'est un moment vraiment spécial pour les jeunes, que de voir leurs efforts ainsi reconnus par les organismes auprès desquels ils et elles s'impliquent mais aussi par les élu·es ici, à l'Assemblée nationale. C'est aussi une belle occasion de faire rayonner le rôle essentiel des organismes qui les accompagnent » souligne la directrice du ROCAJQ, Wassila Yassine.

Originalement créé pour souligner les réussites des organismes membres du ROCAJQ, le Gala des prix Leviers s'est transformé en 2013 pour récompenser les jeunes et célébrer leur parcours inspirant. Chaque organisme membre du ROCAJQ peut ainsi proposer la nomination d'un·e jeune afin de souligner son parcours.

Le ROCAJQ soutient 74 organismes aux actions riches et diversifiées, qui rejoignent plus de 300 000 jeunes de 12 à 35 ans dans 11 régions du Québec. Sa mission principale est de soutenir les membres, qui accompagnent des jeunes aux parcours de vie différenciés et de porter leur voix auprès de la population et des instances politiques.

Lilou Bibeau, Skye Long, Clément Courcy-Rioux, Paul Blain-Tremblay, Jeanne de Varennes, La Piaule,

Camille Chapdelaine, Ateliers Transition Inc.

Alexia Lafrenière, Antre-Jeunes

Alexandre Lavoie, Je raccroche

Shanly Rozier Benoît, L'escale

Lucas Tremblay-Duchesne, La corporation les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi

Eyad Alayan, Diapason jeunesse

Caroline Robert, Piamp

Sarah Morin, Atelier 19

Zenab Diop et Trill

Célia Gilbert, Daphnée Paquet, Laurent Banville, Josuha Paquet-Lévesque, Sabrina St-Pierre-Hovington, Guillaume Leclerc, Audrey Bolduc, Yves Allard, Chloé Tarissan, Cédric Desponts, Centre Jacques Cartier

Abigaël Landry, Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière

Charles-Alexandre Bouffard, CAPJ Lévis

Fanta Melessy Fanny, Centre Bon Courage

