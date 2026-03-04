MONTRÉAL, TORONTO et VANCOUVER, BC, le 4 mars 2026 /CNW/ - adMare BioInnovations est fière d'annoncer le lancement de 26therapeutics Inc., une nouvelle compagnie canadienne des sciences de la vie qui développe des thérapies innovantes pour la sécheresse oculaire (dry eye disease, DED) et d'autres troubles des glandes de Meibomius, des affections qui touchent des millions de personnes et demeurent insuffisamment prises en charge par les traitements actuels.

Établie à Montréal, 26therapeutics fait progresser un programme de petites molécules à administration topique ciblant la dysfonction des glandes de Meibomius, l'une des principales causes de l'instabilité du film lacrymal et des lésions de la surface oculaire chez la majorité des patients atteints de sécheresse oculaire. Contrairement aux traitements existants, qui offrent surtout un soulagement symptomatique, l'activité du candidat principal de 26therapeutics repose sur l'inhibition sélective de CYP26B1, une enzyme qui régule le métabolisme local de l'acide rétinoïque dans les glandes de Meibomius. Des études précliniques ont démontré une restauration de la structure et de la fonction glandulaire, une augmentation de la production lacrymale ainsi qu'une réduction des dommages cornéens, appuyant ainsi son potentiel de modification de la maladie.

« 26therapeutics a été créée afin de traduire des décennies de recherche en biologie de l'acide rétinoïque en une approche topique ciblée, avec le potentiel de s'attaquer à la maladie à sa source », a déclaré le Dr Martin Petkovich, fondateur scientifique de 26therapeutics et professeur à l'Université Queen's. « Ce programme a progressé grâce à une étroite collaboration avec le Dr Jacob Rullo, professeur adjoint en ophtalmologie à Queen's, dont les travaux remarquables ont démontré que notre approche pouvait être appliquée pour restaurer la fonction des glandes de Meibomius. »

« adMare a reconnu très tôt le potentiel de cette approche et a travaillé en étroite collaboration avec le Dr Petkovich et son équipe afin de soutenir la création de la compagnie », a indiqué Frédéric Lemaître Auger, vice-président, Investissements, chez adMare BioInnovations. « Grâce à un financement de préamorçage ainsi qu'à un soutien en chimie médicinale, en pharmacologie, en propriété intellectuelle et en support opérationnel, 26therapeutics dispose maintenant de données robustes en matière d'innocuité et d'efficacité, d'un solide portefeuille de brevets et de fondations opérationnelles solides alors qu'elle progresse vers ses prochaines étapes de développement. »

La sécheresse oculaire, qui peut nuire de façon importante à la qualité de vie, est très répandue dans la population générale et a été rapportée à des taux plus élevés chez les militaires et les vétérans, où les expositions environnementales, les conditions opérationnelles et les comorbidités peuvent contribuer à une maladie chronique de la surface oculaire. Dans ce contexte, les thérapies visant à restaurer la santé de la surface oculaire pourraient présenter une pertinence à double usage, tant dans les milieux civils que de défense.

Le lancement de 26therapeutics constitue le plus récent exemple de l'approche éprouvée d'adMare en matière de création et de croissance de compagnies en sciences de la vie, approche qui a contribué directement à la création de 39 compagnies, lesquelles ont attiré 2,5 milliards de dollars en capital de risque réel et affichent aujourd'hui une valeur de 5,8 milliards de dollars. Le modèle unique d'adMare est conçu expressément pour développer, faire croître et réinvestir les retombées afin de bâtir un solide pipeline de compagnies canadiennes des sciences de la vie compétitives à l'échelle mondiale.

À propos d'adMare BioInnovations

adMare BioInnovations est le moteur canadien de création d'entreprises en sciences de la vie, dédié à la construction et à la croissance d'entreprises solides et attrayantes pour les investisseurs. Notre modèle unique identifie des innovations de rupture répondant à des besoins médicaux non comblés et soutient la création et le développement précoce d'entreprises grâce à des investissements préamorçage, à une expertise en R-D industrielle, en propriété intellectuelle et en développement des affaires. Cette approche permet d'établir la validation scientifique, la valeur et les fondations opérationnelles nécessaires pour bâtir des entreprises canadiennes en sciences de la vie compétitives à l'échelle mondiale. À ce jour, adMare a contribué à la création de 39 entreprises qui ont attiré 2,5 milliards de dollars en capital de risque, affichent une valeur combinée de 5,8 milliards de dollars et ont généré environ 1000 emplois au Canada.

adMare met également à disposition plus de 200 000 pieds carrés de laboratoires clé en main et offre des programmes de formation de talents prêts pour l'industrie ainsi que des programmes de développement du leadership exécutif afin d'aider les entreprises canadiennes en sciences de la vie à croître et à réussir. Pour en savoir plus : www.admarebio.com

À propos de 26therapeutics Inc.

26therapeutics Inc. est une compagnie de biotechnologie au stade préclinique qui développe des thérapies à base de petites molécules pour la sécheresse oculaire et d'autres troubles des glandes de Meibomius. Le programme principal de la compagnie repose sur une approche topique visant à modifier l'évolution de la maladie et à restaurer la fonction des glandes de Meibomius. Pour en savoir plus, visitez : https://www.26therapeutics.com/fr/

À propos de l'Université Queen's

Fondée en 1841, l'Université Queen's, au Canada, est une université de recherche de calibre international qui accueille plus de 31 000 étudiants ainsi que 5 000 membres du corps professoral et du personnel. Queen's se distingue notamment par ses travaux de recherche en détection et traitement du cancer, en géoingénierie, en science des matériaux, en intelligence artificielle et en superinformatique, et a été le berceau du prix Nobel de physique en 2015. Ouverte sur le monde, l'Université Queen's accueille des chercheurs et des étudiants provenant de tous les horizons et figure parmi les universités de premier plan au Canada. Pour en savoir plus, visitez queensu.ca.

