26 nouveaux chiropraticiens assermentés

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le 24 août 2019, le président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, Dr Jean-François Henry, chiropraticien, accueillait dans la profession vingt-six nouveaux membres en recevant leur prestation de serment à l'hôtel Delta de Trois-Rivières, devant plus de 150 invités et représentants.

En plus des parents et amis de ces nouveaux professionnels de la santé, plusieurs invités d'honneur s'étaient déplacés pour l'occasion. Étaient donc présents la vice-rectrice aux études et à la formation de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Mme Catherine Parissier, la présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec, la Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne, le président de la Fondation chiropratique du Québec, le Dr Martin Charest, chiropraticien, de même que des représentants de ces institutions, administrateurs et dirigeants de l'Ordre.

Le président de l'Ordre s'adressant à ses nouveaux collègues leur disait :

« Vous avez déployé de nombreux efforts afin de parvenir à cette importante étape de votre vie. C'est efforts, tout comme vos compétences extraordinaires, vous devrez maintenant les mettre au service d'une population dont les besoins sont sans cesse grandissants en matière de santé. Votre rôle est essentiel au système de santé québécois. L'avenir s'ouvre à vous et vous appartient : une belle et longue carrière vous attend. Aujourd'hui, je vous demande d'appliquer les valeurs de l'Ordre dans l'exercice de votre profession : collaboration, rigueur et intégrité. La protection du public, mission première de votre ordre professionnel, passe aussi par votre engagement votre bien être et votre épanouissement professionnel. L'Ordre vous épaulera dans votre pratique au cours des prochaines années et s'engage à vous offrir le meilleur environnement de pratique possible. »

Voici la liste des nouveaux chiropraticiens qui ont été assermentés le samedi 24 août :

Camille Dallaire-Dahlager, Katherine Desrosiers, Charles Doré-Coulombe, Marc-Antoine Dubois, Camille Dumas, Pascale Harvey, Camille Imbeau, Hugo Lahaye, Samuel Langlois, Stéphanie Langlois-Laroche, Marc-Antoine Laquerre, Pathy Lebel, Émile Marineau, Émiliya Marinova, Gabrielle Massé, Roxanne Morin, Sara-Kim Morissette, Audrey-Anne Ouellet, Virginie Paquette, Anthony Poulin, Jade Raymond, Alexandra Reny, Félix Roussel, Justin Roy, Olivia Trottier et Jonathan Trottier St-Pierre.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec

Comptant plus de 1350 membres, docteurs en chiropratique, exerçant dans toutes les régions du Québec, l'Ordre des chiropraticiens du Québec est une référence officielle en matière d'évaluation, de diagnostic, de traitement et de prévention des troubles neuromusculosquelettiques. Sa vision est d'être reconnu à titre de référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et de chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres.

