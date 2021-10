26 autobus scolaires électriques circuleront bientôt dans la région de Valleyfield et Beauharnois

Ces nouveaux autobus électriques sillonneront les routes de la Montérégie dans le secteur de Suroît le long de plans d'eau et de routes urbaines pour desservir les Centres de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands en autres, mais aussi le C.S.S. des Trois-Lacs et de la commission scolaire New Frontiers.

Cette commande d'envergure estimée à près de 9 millions de dollars vient s'ajouter aux commandes d'autobus électriques déjà annoncées dans les semaines précédentes par Girardin.

Les autobus seront livrés en deux temps en commençant par 18 autobus scolaires électriques Blue Bird de Type C pouvant transporter 72 passagers et trois (3) minibus scolaires électriques Micro Bird de Type A ayant une capacité de 30 passagers chacun. Les premières livraisons sont prévues avant la fin de l'année scolaire en cours permettant un deuxième déploiement à la rentrée scolaire 2022.

Ces autobus électriques seront équipés d'équipements de sécurité qui font la réputation et la durabilité de la marque Blue Bird et Micro Bird. L'alerte piéton dans les autobus permettra d'annoncer l'approche du véhicule dans la cour d'école, ce qui est essentiel à la sécurité étant donné que les véhicules électriques sont reconnus pour être très silencieux. Écran tactile et régénération au freinage sont d'autres technologies offertes par Girardin.

Un fois les autobus électriques livrés, les villes de Beauharnois et de Valleyfield dans la région desservie seront soulagées de 600 tonnes de gaz à effet de serre par année, une réduction considérable grâce à l'initiative d'Autobus Venise et de son leadership dans l'électrification du transport scolaire.

Le plan pour une Économie Verte (PÉV) qui chapeaute le programme d'aide financière pour accélérer l'électrification du transport scolaire mets à la disponibilité des transporteurs une enveloppe budgétaire de 250,7 millions $ pour faciliter la transition. Le programme vise que 65% des autobus scolaires au Québec transitionnent vers l'électrique d'ici à 2030.

« C'est avec une très grande fierté que nous abordons ce passage à l'autobus scolaire électrique, qui nous permettra d'éliminer nos émissions de GES tout en offrant un transport fiable et sécuritaire aux enfants. »

- Manon Blanchard, directrice, Autobus Venise Ltée

« L'électrification des transports scolaires au Québec doit être une priorité et Girardin se réjouit de pouvoir accompagner Autobus Venise dans cette importante transition grâce à notre expertise éprouvée. »

- Michel Daneault, vice-président Ventes et Service pour l'Est du Canada chez Girardin à Drummondville

Girardin et ses partenaires Blue Bird avec le groupe motopropulseur Cummins PowerDrive et Micro Bird avec le système novateur Ecotuned Technologies propose une gamme complète d'autobus scolaires électriques de Type A, C et D qui sont 100% électrique incluant le chauffage, permettant une réduction additionnelle de GES.

Fort de son service après-vente, Girardin offre en plus un accompagnement complet pour le déploiement d'autobus scolaires électriques, le maintien des véhicules et l'implantation d'infrastructures de recharge. L'équipe d'électrification en poste travaille auprès de clients comme Autobus Venise pour faciliter leur transition vers l'électrique.

À propos de Girardin

Girardin, une entreprise québécoise ayant son siège social nord-américain à Drummondville, est spécialisée dans la fabrication, distribution et opération d'autobus depuis plus de 62 ans. Regroupant plus de 40 entreprises principalement au Québec, en Ontario ainsi que dans les états de New York et du Connecticut aux États-Unis, le groupe Girardin fabrique et distribue plus de 5 000 autobus par an dont la majorité est fabriquée ici même au Québec. Girardin compte à son actif près de 3 000 membres à son équipe dont une grande partie au Québec dans la fabrication et distribution d'autobus scolaires et autobus scolaire électriques.

Girardin est un partenaire de longue date et le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués à son usine de Drummondville. Fortement engagé dans la lutte aux changements climatiques par la voie de l'électrification des transports, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus scolaires électriques ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules électriques, propane et gaz naturel) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

