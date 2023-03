25e Journées annuelles de santé publique - Quatre jours de formations scientifiques sur les enjeux actuels

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - Les Journées annuelles de santé publique (JASP) marqueront leur 25e anniversaire en mode hybride, du 13 au 16 mars 2023, en ligne et à l'Hôtel Bonaventure de Montréal, sous le thème Naviguer par tous les climats.

Événement incontournable de formation continue et de réseautage en santé publique au Québec, les JASP proposent pendant quatre jours des formations scientifiques sur des enjeux émergents et prioritaires pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé publique.

Le thème Naviguer par tous les climats fait écho à la crise des changements climatiques et à d'autres enjeux où les aspects politiques, géopolitiques et sociaux se répercutent sur la santé des populations. Les 25es JASP proposent aux 1 900 personnes inscrites de s'outiller pour voir venir et atténuer les remous en ces temps incertains.

Près d'une cinquantaine de communications scientifiques ou d'activités en marge de la programmation

L'adaptation aux changements climatiques, la santé des communautés autochtones, le rôle des municipalités en santé publique et la prévention des dépendances font partie des thèmes abordés pendant ces quatre journées.

Chacune débutera par une conférence plénière d'intérêt général, diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook des JASP.

Avec le recul des trois dernières années, les 25es JASP constitueront également une occasion de tirer des enseignements de la pandémie de COVID-19. Entre autres sujets qui y sont reliés, les conférencières et conférenciers aborderont la vaccination en temps de pandémie, la préservation de la santé mentale en période de crise et la qualité de l'air dans les écoles.

En tout, la programmation variée compte 40 communications affichées et des vidéos de la relève étudiante en santé publique présentées sur la page Facebook des JASP.

Vous retrouverez la programmation complète ici : www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques.

Consignes pour participer à l'événement

À l'exception des conférences plénières présentées de 8 h 30 à 9 h 30 chaque matin en direct sur YouTube, les journalistes qui souhaitent à assister à l'une ou l'autre des conférences et activités doivent obligatoirement demander une accréditation avant 17 heures, la veille de l'événement.

Pour toute demande d'accréditation, envoyez-nous une requête à l'adresse [email protected].

Pour une demande d'entrevue, écrivez à : [email protected].

Trousse média

Les photos des conférencières des plénières, de la porte-parole et des visuels des JASP sont disponibles à : www.inspq.qc.ca/jasp/medias

Suivez-nous sur les médias sociaux

Facebook : www.facebook.com/JourneesAnnuellesSantePublique

Twitter : #JASP2022 et @JASP2022

YouTube : https://www.youtube.com/user/jaspQuebec

À propos des Journées annuelles de santé publique

L'événement est organisé par un consortium de partenaires formé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, des directions de santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Association pour la santé publique du Québec, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada.

SOURCE Journées annuelles de santé publique

Renseignements: Renseignements et accréditation : Aurèle Iberto-Mazzali, Conseiller en communication, Courriel : [email protected]