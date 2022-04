25e édition de l'étude Réputation de Léger - St-Hubert demeure la chaîne de restaurants ayant la meilleure réputation au Québec

LAVAL, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - St-Hubert est l'entreprise affichant la meilleure réputation au Québec dans la catégorie « Restaurants », selon la plus récente édition de l'étude Réputation, dont les résultats ont été dévoilés par Léger aujourd'hui. Ce classement annuel s'appuie sur six piliers: la solidité financière, la responsabilité sociale, l'honnêteté et la transparence, la qualité, l'attachement et l'innovation des entreprises.

« Depuis maintenant plus de 70 ans, St-Hubert se taille une place de choix dans le cœur des Québécoises et des Québécois, qui non seulement apprécient la qualité de nos produits et services, mais se reconnaissent dans nos valeurs. Nous sommes très heureux de prendre connaissance de ces résultats, qui confirment que la réputation d'excellence de St-Hubert se maintient aux yeux de celles et ceux qui comptent le plus : notre clientèle », souligne Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

En effet, le classement de Léger s'appuie sur l'opinion du grand public. Cette année, la firme a sondé 17 221 personnes au Québec afin d'explorer leur point de vue sur 354 entreprises dans 35 secteurs d'activités différents. Toutes catégories confondues, St-Hubert se classe au 19e rang sur ces 354 entreprises.

À propos de Groupe St-Hubert

Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprennent plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous d'autres marques: sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

