MONTRÉAL, 28 avril 2022 /CNW/ - La 25e conférence annuelle de la Women Presidents Organization (WPO), la plus importante rencontre de dirigeantes d'entreprises de plusieurs millions de dollars, aura lieu du 4 au 6 mai 2022 au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal, au Québec. Chaque année, cette conférence d'une durée de trois jours réunit des entrepreneures prospères du monde entier afin de favoriser la création de liens et la collaboration. Plus de 650 participantes sont attendues à Montréal cette année.

« Nous célébrons un quart de siècle de réussite chez les entrepreneures et nous sommes enthousiastes à l'idée de réunir nos membres, des conférencières de renom et des leaders d'opinion pour leur permettre de profiter de l'expérience des connaissances, du soutien et de la sagesse de leurs collègues dirigeantes d'entreprise », a affirmé Camille Burns, chef de la direction de la Women Presidents Organization.

Marcus Buckingham, fondateur de la Strengths Revolution et professionnel reconnu comme le plus éminent chercheur au monde dans le domaine des forces et du leadership au travail, Amy Jo Martin, auteure de l'ouvrage à succès du New York Times Renegades Write the Rules, et Sally Armstrong, journaliste primée connue comme « la correspondante de guerre pour les femmes du monde », prononceront des discours liminaires.

« Prudential est ravie de célébrer le 25e anniversaire de la WPO. C'est une étape qui souligne la force et le pouvoir de la communauté. Nous partageons la passion et l'engagement de la WPO à soutenir les dirigeantes d'entreprises partout dans le monde et qui changent des vies en offrant des possibilités d'emploi et en introduisant sur le marché des produits et services de valeur. Nous avons hâte de travailler avec la WPO et ses membres pour créer les 25 prochaines années de succès. Félicitations! » a déclaré Salene Hitchcock-Gear, présidente de Prudential Individual Life Insurance, principal commanditaire de la conférence.

Outre les conférenciers principaux, la conférence mettra en vedette :

Margaret H. Greenberg et Gina Greenlee, coauteures de The Business of Race : How to Create and Sustain an Antiracist Workplace ― And Why it's Actually Good for Business

Donna Hicks , spécialiste de renommée internationale en matière de dignité et auteure de Leading with Dignity

, spécialiste de renommée internationale en matière de dignité et auteure de Eric Keiles, fondateur et entrepreneur en résidence de Square 2 Marketing

Cleo Maheux, coach senior certifiée Scaling Up, auteure, traductrice et spécialiste de l'entrepreneuriat dans le monde francophone

Christina Stathopoulos, conseillère en analyse chez Google et professeure auxiliaire au département des systèmes et technologies de l'information de l'école de commerce IE

Le 15e classement annuel des 50 entreprises à croissance rapide détenues ou dirigées par des femmes, parrainé par JPMorgan Chase, sera également présenté lors de la conférence le 5 mai.

La WPO tient à souligner la générosité des commanditaires de la conférence et apprécie grandement leur soutien continu :

À PROPOS DE LA WOMEN PRESIDENTS ORGANIZATION (WPO)

La Women Presidents Organization (WPO) est une organisation sans but lucratif qui permet à des femmes chefs d'entreprises dynamiques et diversifiées du monde entier de bénéficier d'une vision collective et d'un accès exclusif à l'égalité entrepreneuriale, aux idées novatrices et à la formation des cadres. Les membres de la WPO ont guidé les entreprises afin de générer au moins 2 millions de dollars américains de ventes annuelles brutes (ou 1 million de dollars américains pour une entreprise de services). Chaque section de la WPO sert de groupe consultatif de paires, animé par des professionnelles, où les membres peuvent exploiter le dynamise découlant de leurs succès et cultiver de nouvelles stratégies qui les mèneront encore plus loin. Pour en savoir plus, visitez le site women-presidents.com .

Women Presidents Organization

Collin Burden, [email protected] , 646 668-5460

