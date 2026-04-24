25 avril Journée internationale de sensibilisation

Protégeons le futur de nos enfants : Le CAP-E dépose un mémoire en réponse au projet de loi C-223

MONTRÉAL, Apr. 24, 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale et à la sauvegarde du lien parental, qui se tient ce samedi 25 avril, le Carrefour parent-enfant (CAP-E), mieux connu sous sa dénomination sociale Carrefour aliénation parentale, annonce le dépôt officiel d'un mémoire dans le cadre de l'étude du projet de loi C-223 par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Le CAP-E appuie sans réserve l'objectif de mieux reconnaître la violence familiale et le contrôle coercitif, tout en mettant en garde contre le risque d'appauvrir l'analyse des situations familiales complexes plutôt que de la renforcer. Restreindre certaines catégories de preuve ou interdire l'examen de certaines dynamiques met les enfants à risque.

« Protéger les enfants et les victimes de violence conjugale est une priorité absolue. Mais on ne peut y parvenir en fermant les yeux sur d'autres formes de violence psychologique et relationnelle, ni en réduisant le champ d'analyse des tribunaux », souligne Laurence Beauchamp, avocate en droit de la famille et de la jeunesse.

Les situations post-séparation sont complexes, nuancées et multifactorielles. Elles nécessitent une analyse différentielle rigoureuse des dynamiques en cause, dont la violence conjugale (VC), le contrôle coercitif (CC), le conflit sévère de séparation (CSS), l'entrave relationnelle et la dynamique d'aliénation parentale (AP).

Si l'on traite l'aliénation parentale uniquement sous l'angle du risque d'allégation abusive, on crée le danger de laisser des enfants sans protection face à un abus psychologique ; une violence relationnelle diffuse, chronique et délétère.

Une réforme véritablement protectrice ne doit pas opposer la reconnaissance de la violence conjugale à la prise en compte des dynamiques d'aliénation parentale. Elle doit permettre de distinguer ces réalités, de les articuler et d'en évaluer rigoureusement les manifestations.

Le CAP-E propose ainsi des amendements au projet de loi C-223 visant à renforcer la protection des enfants sans limiter la capacité d'analyse des tribunaux.

Qu'est-ce qu'une dynamique d'aliénation parentale

L'aliénation parentale se manifeste par la participation active d'un enfant, sous l'influence d'un parent ou de son entourage, au dénigrement, à la disqualification ou à l'exclusion de l'autre parent, sans fondement valable. Cette dynamique fragilise l'ensemble de la famille, mais la victime principale demeure l'enfant. Exposé à une violence psychologique relationnelle, l'enfant peut être contraint d'adapter ses perceptions pour survivre émotionnellement.

10e rassemblement annuel : donner une voix aux familles

Ce samedi 25 avril, de 15 h à 17 h, le CAP‑E convie le public à un événement en ligne de partage, de réflexion et de sensibilisation, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale (AP) et à la sauvegarde du lien parental.

Ce moment offrira un espace de parole pour donner voix à des parcours marqués par la rupture du lien parent‑enfant, mais aussi, et surtout, par l'espoir, les retrouvailles et la reconstruction. Les témoignages et les échanges permettront de rendre visible l'invisible, d'ouvrir des dialogues et de faire évoluer les pratiques :

Trajectoires de retrouvailles et de reconstruction du lien

Apports de la science et constats issus d'études de cas

Principes d'intervention et de protection

Cet événement s'adresse aux parents, aux proches, aux intervenants psychosociaux et juridiques, ainsi qu'à toute personne souhaitant mieux comprendre les dynamiques d'AP.

Événement en ligne -- inscription requise

À propos du CAP-E

Le Carrefour parent-enfant (CAP-E) est un organisme unique et spécialisé, qui accompagne les familles confrontées à des dynamiques complexes de rupture du lien parent-enfant. Chaque année, près de 600 familles et intervenants psychosociaux sollicitent ses services à l'échelle du Québec. Sa mission est de préserver et de rétablir les liens parent-enfant, essentiels à la santé psychologique et affective des enfants.

Source : Carrefour parent-enfant (CAP-E) | cap-e.ca

Contact médias : Laurence Beauchamp | [email protected] | 514 996-5058

SOURCE Carrefour parent-enfant (CAP-E)