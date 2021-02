25 ans de défense des droits des personnes handicapées et des familles : Pour un Québec inclusif !

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis 25 ans, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH) réalise des activités de défense collective des droits afin d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et des familles.

L'AQRIPH est un agent de transformation sociale qui vise l'intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la société et leur participation citoyenne active. Aujourd'hui, si le Québec est l'une des sociétés les plus inclusives au monde pour les personnes handicapées, c'est parce que des individus et des organismes, tels que l'AQRIPH, ont su tracer au fil du temps, la voie de cette inclusion.

« Au Québec, le nombre de personnes avec incapacité est de plus d'un million, ce qui représente 16% de la population âgée de 15 ans et plus. Depuis la création de l'AQRIPH, nous avons représenté constamment les intérêts des personnes handicapées. Que ce soit pour convaincre les élus de l'importance des services de soutien à domicile, de l'intégration scolaire, du soutien aux familles ou d'activités valorisantes, l'AQRIPH a toujours répondu présente aux divers travaux ministériels et parlementaires portant sur des enjeux pour les personnes handicapées, les familles et les proches » a mentionné Mme Isabelle Tremblay, directrice générale de l'AQRIPH depuis plus de 22 ans.

Afin de souligner les 25 ans de l'Alliance, les ministres Lionel Carmant et Jean Boulet de même que le directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), monsieur Daniel Jean se sont exprimés comme suit :

Message de monsieur Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Le Québec défend activement les intérêts et les droits des personnes handicapées et de leur famille, et il le fait aux côtés de précieux partenaires engagés eux aussi dans la même voie. C'est le cas de l'AQRIPH, dont le rôle crucial, depuis maintenant 25 ans, est de promouvoir les intérêts de ces personnes sur tout le territoire québécois, en donnant une voix forte à l'ensemble de ses membres. Avec de tels organismes, et avec l'appui de toute la population, nous pouvons accroître la participation citoyenne des personnes handicapées, contribuant par le fait même au dynamisme global de notre société. »

Message de monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Dans le contexte pandémique actuel, il importe encore davantage de faire place à tous les talents. Les personnes handicapées peuvent contribuer directement au marché du travail et ont les compétences pour occuper un emploi dans de nombreux domaines et participer ainsi à l'essor de notre économie. Avec la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées notamment, qui prévoit plus d'une trentaine de mesures pour encourager l'intégration professionnelle des personnes handicapées, nous soutenons concrètement les efforts quotidiens d'un organisme comme l'AQRIPH qui leur donne une voix afin de sensibiliser la société à leurs défis. »

Message de monsieur Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

« L'Office des personnes handicapées du Québec est heureux d'offrir ses plus sincères félicitations à l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH), à l'occasion de son 25e anniversaire d'existence, et de saluer le travail des personnes qui, au fil des ans, s'y sont investies pour assurer sa réussite. L'Office estime l'AQRIPH comme un partenaire essentiel, alors que celui-ci donne une voix forte et constructive aux différents regroupements régionaux de personnes handicapées et qu'il œuvre à la promotion des droits de ces personnes. L'AQRIPH est ainsi un collaborateur de choix pour faire du Québec une société inclusive, solidaire et respectueuse des choix des personnes handicapées. »

À propos de l'AQRIPH

L'AQRIPH est une instance nationale de concertation et de représentation pour la défense collective des droits des personnes handicapées et de leur famille. Elle est constituée de 17 regroupements régionaux qui rassemblent plus de 400 organismes de personnes handicapées et de parents sur tout le territoire du Québec.

