25 ans de créativité, ça se souligne!

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - En août 1999, Suzanne Léger cofondait EFFET BOOMERANG, avec le désir d'offrir aux PME des services dignes des plus grandes boîtes. Aujourd'hui, l'agence célèbre ses 25 ans!

Cette « agencette », comme aime l'appeler sa fondatrice, a su traverser le temps en restant fidèle à ses valeurs : offrir l'excellence, être à la pointe de l'innovation, s'entourer d'une équipe talentueuse et répondre rapidement aux besoins de sa clientèle. Effet Boomerang se démarque par son engagement à travailler au succès de chaque entreprise qu'elle sert.

Le 23 août dernier, toute l’équipe d’Effet Boomerang ainsi que ses plus proches partenaires se sont réunis pour fêter dignement l’évènement! (Groupe CNW/L'Effet Boomerang inc.)

Des clients de renom séduits et enthousiastes

Dès ses débuts, Effet Boomerang a attiré des clients de renom, tels que Loto-Québec, Vimat, Maisons usinées Côté et l'Association des producteurs maraîchers du Québec. L'agence a également eu le plaisir d'appuyer de grandes marques alimentaires, comme Plaisirs Gastronomiques, et a réalisé de nombreux emballages pour Saladexpress, entre autres. Grâce à sa créativité et à son expertise, Effet Boomerang a permis à ses clients de tirer profit des meilleures stratégies de publicité et de marketing. L'agence veille à optimiser chaque budget pour générer des résultats concrets, ce qui lui a permis d'obtenir des mandats auprès de centaines de clients dans des secteurs variés.

Une agence franco et féminine

Effet Boomerang se distingue par son engagement envers la langue française, ayant obtenu plusieurs mandats de l'Office québécois de la langue française (OQLF). « Le français est une fierté, pour nous. Nous avons un rôle à jouer dans sa promotion comme langue commune, et le respect des droits linguistiques de nos clients et de nos employés demeure une priorité. » De plus, l'agence se distingue par sa vision féminine, offrant ainsi une approche unique à sa clientèle. « L'un de nos mantras est : "À l'impossible, nul n'est tenu…" Mais je ferai mon gros possible pour vous rendre heureux! »

Les enjeux du Québec et de ses OBNL au cœur d'Effet Boomerang

Parmi ses nombreux clients, Effet Boomerang compte plusieurs OBNL nationaux et locaux, tels que Réseau Environnement, Intégration-Travail Laurentides, Jeunesse j'écoute et le Centre d'intégration en emploi des Laurentides, ce dont elle est très fière. L'agence s'engage ainsi à mettre son expertise au service des enjeux communautaires et environnementaux. « Servir les OBNL donne un sens à notre travail. Nous sommes fières de contribuer à informer la population et à participer aux changements sociétaux. » Pour la deuxième fois, toute l'équipe d'Effet Boomerang a ainsi eu le plaisir de mener la campagne Pensez Bleu, destinée à sensibiliser les Québécois et les Québécoises à la protection de l'eau.

À propos d'Effet Boomerang

Basée à Sainte-Thérèse, Effet Boomerang est une agence de publicité et de marketing spécialisée dans la création de stratégies de marque, de campagnes publicitaires et de solutions de marketing numérique. Depuis 25 ans, l'agence se distingue par son approche personnalisée et son engagement envers l'innovation et l'excellence.

