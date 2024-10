25 ans d'innovation sociale - Atypic célèbre un quart de siècle d'engagement et de créativité au service des communautés

Pour visionner la vidéo du 25e anniversaire, cliquez ici.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Atypic, une agence de communication marketing qui s'investit entièrement à la promotion et au soutien des causes sociales, célèbre ses 25 années de réalisations. Pour l'occasion, Pascal Lépine, le fondateur d'Atypic, entreprend une tournée dans toutes les provinces et les territoires du Canada pour aller à la rencontre des organismes à but non lucratif (OBNL) afin d'échanger sur les meilleures pratiques et de rapprocher les organisations du milieu.

Fondée en 1999, à Montréal, Atypic fut la première firme de services-conseils en stratégie, gestion, communication et collecte de fonds spécialisée auprès des organismes de charité et à but non lucratif. Aujourd'hui, l'équipe pluridisciplinaire, composée de 25 experts, accompagne plus de 75 organismes annuellement au Québec, au Canada et à l'international, faisant de la solidarité et de l'engagement philanthropique sa mission.

« C'est à 22 ans, avec un baccalauréat en littérature française et 300 $ en poche, que j'ai fondé Atypic. J'ai tout misé sur les causes avec une vision claire et un brin d'audace! Pour nos 25 ans, nous souhaitons désormais rendre accessibles nos connaissances et notre réseau aux petites et moyennes entreprises (PME) afin de les accompagner dans la réussite de leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette nouvelle orientation vise à renforcer les collaborations entre PME et OBNL pour créer des partenariats durables et mutuellement bénéfiques. La philanthropie d'entreprise doit être plus présente que jamais et la tournée pancanadienne que nous entreprenons nous permettra de faire état des meilleures pratiques », indique Pascal Lépine, fondateur d'Atypic.

Certifiée BCorp depuis 2022, Atypic a su développer une synergie unique en mettant en relation les OBNL avec les PME, démocratisant ainsi la philanthropie. Cette approche innovante a permis aux OBNL de diversifier leurs sources de revenus et de bonifier leurs services au bénéfice de la société. Les exemples en ce sens sont nombreux grâce aux efforts d'Atypic auprès de plusieurs organismes comme Opération Enfant Soleil, la Fondation québécoise du cancer, le Réseau plein air Québec, l'Institut de planification financière et la Fondation de la recherche pédiatrique.

Reconnecter et se réinventer

Afin d'entendre les préoccupations et les réussites des organismes, d'échanger des idées et de favoriser la collaboration, Atypic organise une tournée pancanadienne pour aller à la rencontre des acteurs de changement dans les communautés. Cette tournée a pour objectifs de créer un terreau fertile pour l'échange des meilleures pratiques dans le milieu communautaire. La première visite à Terre-Neuve a été couronnée de succès avec la rencontre de 80 organismes. Des arrêts sont prévus au Québec, en Ontario et dans les provinces des Prairies, d'ici la fin décembre 2024.

Également, Atypic se renouvelle sans cesse et met les efforts pour créer de nouvelles formes de contenu afin de joindre toujours plus de sympathisants et de donateurs. Cet automne, une nouvelle division de production verra le jour, permettant aux clients de l'agence de diversifier la manière dont ils s'adressent au public. Que ce soit par des documentaires, des vidéos pour les médias sociaux ou d'autres formats audiovisuels.

Atypic désire remercier ses employés, ses partenaires et ses clients de leur confiance au cours des 25 dernières années. Les causes demeureront au cœur des activités de l'agence de même que le bien-être de ses équipes qui bénéficient d'un milieu de travail unique où les valeurs d'authenticité, d'empathie et d'audace sont partagées.

À propos d'Atypic

Fondée à Montréal en 1999, Atypic est aujourd'hui la seule agence de services-conseils au Canada en mesure de répondre à tous les besoins des organismes dédiés à des causes grâce à son savoir-faire unique et à son équipe pluridisciplinaire de plus de 20 experts chevronnés. Qu'il s'agisse d'orchestrer une campagne de sensibilisation, de créer une activité de collecte de fonds ou de concevoir une stratégie web, Atypic possède l'expertise pertinente pour faire rayonner les causes et les amener encore plus loin. Pour en apprendre davantage : www.atypic.ca.

