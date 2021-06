24e jour de la grève des ingénieurs de la Ville de Montréal : Un retour au travail dès lundi

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW/ - Après 24 jours consécutifs, la grève générale illimitée des ingénieurs de la Ville de Montréal prendra fin le dimanche 27 juin à minuit.

Rappelons que la Ville de Montréal a déposé une nouvelle offre au SPSPEM mardi dernier. Celle-ci rompt avec la ligne dure qu'avait adoptée la Ville depuis le début du conflit de travail. Elle bonifie notamment les échelles salariales ce que la Ville s'était refusé de faire jusqu'à maintenant. « Je reconnais que la Ville a fait ses devoirs et je veux poursuivre le travail avec eux. Une entente est loin d'être conclue, mais je vois une ouverture nouvelle de leur part et je souhaite donner la chance à la négociation. » a soutenu Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM.

Un sprint de négociation de deux semaines

L'exercice se veut une démarche ponctuelle. La menace de grève est toujours bien réelle. Les parties ont convenu de négocier intensivement pour une période de deux semaines. À défaut d'une entente, les ingénieurs de la Ville de Montréal reprendront les moyens de pression et leur mouvement de grève. « Il y a beaucoup trop de nos membres qui sont laissés pour contre avec cette offre de la Ville, mais j'ai espoir que nous pourrons parvenir à en corriger les lacunes, sans quoi nous paralyserons à nouveau les chantiers cet été. » a déclaré Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM.

À propos du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM)

Le SPSPEM regroupe près de 550 professionnels à pratique exclusive à l'emploi de la Ville de Montréal, il représente les arpenteur(e)s-géomètres, les chimistes, les ingénieur(e)s et les médecins-vétérinaires.

Le Syndicat a pour objet l'établissement de relations ordonnées entre employeur et salariés, et entre les membres eux-mêmes, ainsi que l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres. L'organisation dénonce depuis de nombreuses années la faiblesse de l'expertise interne de la Ville en matière d'ingénierie.

Renseignements: Personne-ressource, Anna Fernandes, 514-973-6016, [email protected]

