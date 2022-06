24e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre : ensemble pour honorer les lauréats nationaux!

QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec près de 500 invités réunis au Palais Montcalm pour le Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre qu'ont été dévoilés hier les lauréats nationaux - des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec sélectionnés parmi les 49 210 personnes inscrites à cette 24e édition! Les échanges émouvants de cette soirée, animée avec une touche d'humour par Anaïs Favron, sont disponibles sur osentreprendre.quebec .

« En partageant avec passion et authenticité les valeurs humaines et les convictions qui les motivent, en témoignant des efforts d'adaptation déployés, du plaisir qu'ils ont eu à se réaliser et de leur persévérance dans les derniers mois, les lauréats apportent à celles et ceux qui les ont découverts ce soir une énorme dose d'énergie, de fierté et d'inspiration », a mentionné Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Au total, 37 prix nationaux ont été attribués dans les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite inc. et Faire affaire ensemble (liste en annexe), pour une somme globale de 224 000 $, qui s'ajoute aux bourses remises lors des finales locales et régionales de l'édition.

L'événement s'est déroulé sous la co-présidence d'honneur de Zakary Pilote et de Serge Beauchemin, avec la participation de François Legault, premier ministre du Québec, de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, de Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie, de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, ainsi que de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises, Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

Volet Scolaire

Du primaire à l'université, ces jeunes ont développé leur esprit d'entreprendre en réalisant leur projet. L'expérimentation entrepreneuriale, l'un des quatre leviers de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre, contribue à de nombreux facteurs de réussite : construction de l'identité, sentiment de compétence et d'appartenance, motivation, , réussite scolaire, et orientation professionnelle pour les plus vieux. Des milliers d'intervenants scolaires ont permis aux jeunes de grandir à de multiples niveaux!

Prix national, catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

À vélo, à l'école!, École Sutton , CSS du Val-des-Cerfs (Montérégie)

Prix national, catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Parés pour l'aventure, École Centrale, CSS de l'Énergie (Mauricie)

Prix national, catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

Sous le feu des projecteurs, École Saint-Joseph , CSS du Littoral (Côte-Nord)

Prix national, catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Les paniers du jardinier, École secondaire Paul-Le Jeune , CSS de l'Énergie (Mauricie)

Prix national, catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Chalzo, la pizzéria, École Gabriel-Dionne, CSS du Littoral (Côte-Nord)

Prix national, catégorie Secondaire Adaptation scolaire

Une patte sur le cœur, Polyvalente des Baies, CSS de l'Estuaire (Côte-Nord)

Prix national, catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

Distributeurs de P'tits bonheurs, CFP de La Côte-de-Gaspé, CSS des Chic-Chocs (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Prix national, catégorie Collégial (individuel et petit groupe)

Vintage Closet Friperie en ligne, Cégep Garneau (Capitale-Nationale)

Prix national, catégorie Collégial (collectif)

Prix Coup de cœur Coopératif - Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité

O' Bonne heure étudiant (café étudiant), Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus de Saint-Hyacinthe (Montérégie)

Prix national, catégorie Universitaire (individuel et petit groupe)

Clinique APF, Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage, Université du Québec à Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Prix national, catégorie Universitaire (collectif)

Site Web de L'Organisme Du Fjord au Lac, Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage, Université du Québec à Chicoutimi (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Volets Entreprise

Soutenus par des acteurs de leur région, ces entrepreneurs ont franchi les étapes de sélection locale, régionale puis nationale en vivant des expériences formatrices auprès des jurys. En contribuant au développement de leur région, ces personnes font la différence et sont de réelles sources d'inspiration!

Volet Création d'entreprise

Catégorie Bioalimentaire

Premier prix national : BeLOV Compagnie inc. (Laurentides)

Deuxième prix national : Lyoterra ( Montérégie )

Catégorie Commerce, présentée par Spektrum

Premier prix national : Vélo Conversio inc. (Montérégie)

Deuxième prix national : Pâtisserie Zébulon ( Montréal )

Catégorie Économie sociale, présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Premier prix national : Coopérative de solidarité | Flottille artisan·e·s libraires (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

Deuxième prix national : Corporation PAX Habitat ( Lanaudière )

Catégorie Exploitation, transformation, production

Premier prix national : Constellations (Laurentides)

Deuxième prix national : RM éco ( Laval )

Catégorie Innovations technologique et technique, présentée par Vidéotron Affaires

Premier prix national : Désherbex inc. (Estrie)

Deuxième prix national : PLAKK ( Montréal )

Catégorie Services aux entreprises, présentée par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Premier prix national : Halte gestion et construction inc. (Outaouais)

Deuxième prix national : Expertise Kändea ( Montérégie )

Catégorie Services aux individus

Premier prix national : Clinique psychosociale Novæ s.e.n.c. (Montérégie)

Deuxième prix national : Yawinonh (Capitale-Nationale)

Grands prix de l'entrepreneuriat jeunesse, en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

BeLOV Compagnie inc. (Laurentides)

Vélo Conversio inc . ( Montérégie )

Prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin, en partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine

Yawinonh (Capitale-Nationale)

Prix Coup de cœur Ingéniosité, en partenariat avec Loto-Québec

Désherbex inc. (Estrie)

Prix Coup de cœur du Scientifique en chef, en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec

Désherbex inc. (Estrie)

Volet Réussite inc.

Prix national

Hélio (Lanaudière)

Volet Faire affaire ensemble

Prix national

Repère Boréal inc. (Capitale-Nationale)

Prix spéciaux

Prix du public national, propulsé par Vidéotron Affaires

Dépanord inc. (Côte-Nord)

Prix Engagement local Scolaire

Découvreurs en ACTION (Capitale-Nationale)

Prix Engagement local Entreprise

Capitale Entrepreneur (Capitale-Nationale)

Prix Engagement régional - Fonds locaux de solidarité FTQ et Fédération québécoise des municipalités

Région du Nord-du-Québec

