245 nouvelles places subventionnées pour les familles de Chauveau

QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et de la directrice générale du CPE Ma Belle Grenouille, Mme Sylvie Cloutier, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de deux nouvelles installations permettant d'offrir 160 places supplémentaires à 9,10 $ en centre de la petite enfance (CPE) dans l'arrondissement Haute Saint-Charles de la ville de Québec.

Ce sont 80 nouvelles places, dont 15 places pour les enfants de moins de 18 mois, dans chacune des deux installations qui seront offertes aux familles de la région. Les CPE Le tremplin et L'étoile polaire vont donc accueillir prochainement, au total, 160 enfants de plus. Les deux projets sont possibles grâce à un soutien financier de près de 8,8 millions de dollars du ministère de la Famille.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Grand Chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. À ce jour, plus de 25 000 nouvelles places à 9,10 $ ont été créées partout au Québec.

Des nouvelles places converties dans Chauveau

En plus des deux inaugurations, la ministre Roy est heureuse d'annoncer la conversion de 85 nouvelles places. La Garderie Imagimonde inc. offrira dorénavant 47 places subventionnées alors que la Garderie Mikueniss - Petite Plume (centre d'amitié autochtone de Québec) proposera 38 places à 9,10 $ par jour. Cette conversion de places non subventionnées en places subventionnées se concrétisera d'ici le 31 mars 2025. Parmi ces places, 10 sont réservées aux poupons. Avec la conversion des places de la Garderie Mikueniss - Petite Plume, qui sert principalement une clientèle autochtone, c'est maintenant la totalité des installations Premières Nations et Inuit qui seront subventionnées.

Citations :

« C'est une journée très importante pour les enfants et les familles de l'arrondissement Haute-Saint-Charles à Québec. Des services de garde éducatifs à l'enfance comme les CPE et les garderies subventionnées permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents qui pourront bénéficier de services de qualité à un coût abordable tout en sachant que ce qu'ils ont de plus précieux est entre de très bonnes mains. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie

« Les nouvelles installations sont accueillantes, sécuritaires et stimulent l'apprentissage grâce au personnel éducateur compétent et bienveillant. Elles bonifient la qualité de vie des enfants et des parents, qui peuvent partir au travail l'esprit tranquille. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], 438 368-1307; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]