24 h de course de Patrice Godin et Défi 12 h de nuit de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie - Plus de 123 500 $ amassés pour les enfants en difficulté

Le Défi 12 h de nuit est une activité de marche et de course, pendant 12 h à relais, qui permet d'amasser des fonds pour les enfants les plus vulnérables de la Montérégie.

Malgré les assouplissements annoncés par la santé publique, l'équipe de la Fondation a dû mettre sur pieds, pour une deuxième année, une formule à distance. La Fondation est très heureuse de constater qu'il s'agit d'une année record pour le Défi 12 h de nuit, tant au niveau du nombre d'équipes et de coureurs/marcheurs qu'au niveau financier, et ce, malgré toute l'incertitude entourant la tenue de l'activité. C'est grâce à Provigo, notre partenaire principal, au dévouement des 282 participants regroupés en 37 équipes et à la grande générosité de tous les donateurs des 2 activités que nous avons atteint la merveilleuse somme de plus de 123 500 $ pour les jeunes soutenus par la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie! Les fonds amassés serviront à offrir à ces jeunes, suivis sous la Loi sur la protection de la jeunesse (DPJ), les mêmes opportunités que tous les autres jeunes de leur âge.

« Passer une nuit blanche peut être tout un défi, mais ce n'est rien par rapport à ce que nos enfants ont à faire face. Quelle joie de savoir Provigo encore à nos côtés pour l'édition 2021 du défi. Non seulement ils ont fourni tout le ravitaillement aux participants et ont formé 3 équipes de coureurs, mais ils ont organisé la plus grande campagne aux caisses de 45 magasins Provigo. La Fondation s'est engagée à remettre l'argent aux régions correspondantes aux magasins participants pour que les enfants puissent faire du sports ou encore poursuivre un projet d'étude qui leur tient à coeur. », exprime Suzie Roy, directrice générale de la Fondation.

Un ambassadeur dévoué

Pour une septième année consécutive, l'ambassadeur du Défi 12 h, le comédien et ultra-marathonien, Patrice Godin, a relevé l'incroyable défi de courir pendant 24 h afin d'amasser des fonds pour les jeunes soutenus par la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide à des milliers d'enfants dont la situation est précaire ou difficile.

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien qu'un parent peut généralement apporter : inscription à des activités sportives ou culturelles, accès à des soins de santé, financement afin de poursuivre des études postsecondaires, intégration en appartement et tout soutien essentiel à leur épanouissement.

