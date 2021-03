SQUAMISH, BC, le 2 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre des Familles, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, et Karen Elliott, maire du district de Squamish, ont annoncé un engagement de 40,55 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada, dont 1,6 million sera remis dans le cadre de l'accord de prêt. Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 9,5 millions de dollars pour le projet, et le district de Squamish apporte un financement supplémentaire de 4,1 millions de dollars. Ce partenariat permettra de construire un complexe de 232 logements pour les aînés de Squamish.

Westwinds deviendra un complexe de logements abordables pour les personnes âgées, développé par la Squamish Senior Citizens Home Society en partenariat avec Polygon Homes. La société possède et exploite des logements abordables pour les personnes âgées à Squamish depuis 1970.

Westwinds remplacera son complexe actuel et augmentera sa capacité de plus de 300 %. Le nouveau bâtiment multi-résidentiel de cinq étages offrira 232 unités d'une chambre à coucher pour les personnes âgées, et comprendra des services de soutien d'autres organismes comme les soins de santé, le conseil, une banque alimentaire, des cours de fitness, des fonctions sociales et des séminaires. Westwinds devrait ouvrir ses portes vers la fin de l'année 2021.

Westwinds reçoit un soutien financier du National Co-Investment Fund, une initiative phare de la National Housing Strategy (NHS), ainsi que de BC Housing et du district de Squamish.

Citations :

« Les personnes âgées du Canada ont façonné ce pays et contribuent chaque jour à nos communautés. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons veiller à ce qu'elles aient accès à un endroit sûr et abordable qu'elles peuvent appeler leur foyer. Westwinds témoigne de ce qui peut être réalisé lorsque tous les niveaux de gouvernement s'unissent dans ce but commun, et je suis impatient de voir l'impact positif que ce projet aura sur la communauté de Squamish. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Notre région connaît trop bien les conséquences de la crise du logement, et à Squamish, elle est particulièrement aiguë pour les jeunes familles et les personnes âgées. Pour faire face à cette crise, tous les ordres de gouvernement et toutes les parties prenantes doivent jouer un rôle clé. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qui est possible lorsque ces acteurs s'engagent à travailler ensemble. Le résultat est le projet Westwinds qui fournira 232 unités de logements sûrs et abordables pour les aînés, ce qui aura un impact positif sur l'ensemble de la communauté. » - Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Il s'agit d'un projet majeur qui fournira des logements sûrs et réellement abordables à des centaines de personnes âgées de Squamish. Alors que le besoin est si grand depuis si longtemps, je suis plus qu'ému de savoir que ce projet va de l'avant grâce à ce partenariat entre les gouvernements. » - Bowinn Ma, député provincial de North Vancouver-Lonsdale

« Le district de Squamish a contribué à ouvrir la voie à ce projet de logements abordables grâce à des contributions de 4,1 millions de dollars sous forme de recettes perdues en raison de l'exonération des frais et des contributions aux aménagements communautaires du promoteur, ainsi qu'à l'approbation du projet par le biais d'un rezonage. Il s'agit d'une avancée essentielle de la Squamish Senior Citizens Home Society pour créer des foyers permettant aux personnes âgées de Squamish de vieillir sur place. Alors que Squamish s'efforce d'aborder la question de l'abordabilité des logements dans tout le continuum du logement, nous remercions tous les partenaires pour leurs efforts de collaboration afin de concrétiser ce projet. » - Karen Elliott, mairesse de Squamish

« Nous sommes reconnaissants que tant de niveaux de gouvernement aient tendu la main pour nous aider avec Westwinds. Notre besoin de logements abordables est si immense ici dans le couloir Sea to Sky et 232 unités est un ajout incroyable. Nous tenons à remercier la SCHL, BC Housing et le district de Squamish pour leur soutien. Et nous ne pouvons pas en dire assez sur la générosité de notre partenaire Polygon Homes. » - Laura Modray, directrice générale, Squamish Senior Citizens Home Society

« Nous sommes ravis de nous associer avec la Squamish Senior Citizens Home Society, la SCHL, BC Housing et le district de Squamish pour la construction de Westwinds. La collaboration de toutes les parties travaillant ensemble pour créer quelque chose de spécial pour les générations futures à Squamish signifie beaucoup pour tous les membres de l'équipe du Polygone. » - Neil Chrystal President and CEO Polygon Homes

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet immeuble est aménagé sur le territoire non cédé et sur les terres traditionnelles des peuples Skwxwú7mesh-ulh Temíx̱w (Squamish) et Coast Salish.





Depuis 2017, des investissements provinciaux aident aussi à construire 181 logements locatifs abordables à Squamish.





Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.





Dans le cadre du FNCIL, des investissements sont également prévus pour créer ou réparer au moins 4 000 places de refuge pour les victimes de violence familiale, ainsi que pour créer au moins 7 000 nouvelles unités de logement abordable pour les personnes âgées et 2 400 nouvelles unités de logement abordable pour les personnes souffrant de troubles du développement.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca

