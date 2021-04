21e Journée du travail invisible - Le Comité inter-associations pour la valorisation du travail invisible (CIAVTI) dévoile cinq trousses éducatives sur le travail invisible

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Afeas (Association féminine d'éducation et d'action sociale) souligne aujourd'hui la 21e édition de la Journée du travail invisible. Pour marquer l'occasion, l'organisme dévoilera ce midi, dans un évènement diffusé sur Facebook, cinq nouvelles trousses éducatives conçues avec la collaboration du Comité inter-associations pour la valorisation du travail invisible (CIAVTI).

Rendu plus que jamais visible par le confinement, la fermeture des écoles et des commerces, la charge supplémentaire de travail pour les parents comme pour les personnes proches aidantes et l'urgent besoin de personnel et de bénévoles dans les services essentiels comme ceux de la santé et de l'éducation, le travail invisible, non rémunéré ou sous-payé a défrayé les manchettes depuis le début de la pandémie du coronavirus. Pourtant, la reconnaissance et la valorisation du travail invisible sont au cœur des revendications de l'Afeas depuis sa fondation en 1966. « C'est une question essentielle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, explique Lise Courteau, présidente de l'Afeas. C'est encore une majorité de femmes qui effectue les tâches ménagères, prend soin des enfants et des proches et s'implique bénévolement dans les organismes ou l'entreprise familiale ».

Afin de poursuivre sa mission de valorisation du travail invisible, et grâce à l'appui financier du Secrétariat à la condition féminine du Québec, l'Afeas a mis sur pied au printemps dernier le CIATVI afin de réunir plusieurs importants regroupements autour de demandes précises, détaillées dans un manifeste. Aujourd'hui, ce comité dévoilera cinq trousses éducatives abordant le travail invisible du point de vue des proches aidant·e·s, des femmes immigrantes, des agricultrices en plus d'offrir un portrait du travail invisible à travers le monde. Lors du lancement en direct sur la page Facebook de l'Afeas ce midi, la présidente de l'Afeas, Mme Lise Courteau et la présidente du Conseil du statut de la femme, Mme Louise Cordeau s'entretiendront avec Marianne Pertuiset-Ferland, responsable provinciale de la mobilisation à l'Afeas à propos des impacts de la pandémie sur le travail invisible des femmes et de l'importance de valoriser le travail invisible.

Fondée en 1966, l'Afeas regroupe plus de 7 000 femmes qui s'impliquent dans leurs collectivités en défendant leurs intérêts auprès des instances démocratiques, et ce, pour améliorer les conditions de vie des femmes, de leur famille et de la société.

Agricultrices du Québec

Association féminine d'éducation et d'action sociale

Camille Robert -- Historienne

Collectif des femmes immigrantes du Québec

Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail

Famille Point Québec

Jeune Chambre de Commerce des Femmes du Québec

Nicole Demers -- Ex-députée de Laval - BQ

Oxfam Québec

Regroupement des aidants naturels du Québec

Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec

Réseau des Tables Régionales de Groupes de Femmes du Québec

Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

