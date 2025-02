21e édition des Journées de la persévérance scolaire : Réseau réussite Montréal célèbre l'importance d'un effort collectif pour la réussite des jeunes

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Réseau réussite Montréal (RRM) a lancé ce matin la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se tiendront jusqu'au 14 février 2025. Sous le thème « La persévérance fait toute la différence », l'événement met en lumière l'impact positif des efforts conjugués de l'entourage des jeunes - familles, enseignantes et enseignants, communautés et partenaires - pour encourager et développer leur réussite scolaire.

L'événement qui s'est tenu au Centre Lasallien de Montréal, une première dans un centre communautaire, marque le 15ᵉ lancement organisé par RRM. Il a rassemblé près de 300 actrices et acteurs clés des milieux éducatif, communautaire, institutionnel et d'affaires et a été ponctué de plusieurs prises de parole et d'échanges inspirants entre des jeunes et des personnalités publiques.

« La persévérance scolaire s'appuie sur un environnement bienveillant où chaque jeune se sent soutenu et valorisé. En travaillant main dans la main avec les familles, les enseignantes et enseignants, ainsi que nos partenaires communautaires, nous contribuons à créer des cadres d'apprentissage stimulants et inclusifs. Chaque geste posé pour encourager la réussite éducative fait une différence durable dans la vie des élèves et dans notre société. » - Cindy Finn, présidente de Réseau réussite Montréal.

« Les témoignages émouvants de Jean-Baptiste, Zoé et de Simon nous rappellent que la réussite éducative ne repose pas seulement sur les épaules des élèves, mais bien sur l'ensemble de la communauté. Nous devons unir nos forces pour leur offrir un filet social solide et les outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel », a déclaré Andrée Mayer-Périard, directrice générale de Réseau Réussite Montréal, qui animait l'événement de lancement.

Un sondage Léger publié ce matin et commandé par le Réseau québécois pour la réussite éducative révèle justement que 90 % des Québécoises et Québécois estiment qu'outre la collaboration du réseau de l'éducation et de ses partenaires, l'implication de toute la société est essentielle pour favoriser la réussite éducative des jeunes. Cela passe, pour une grande majorité de répondantes et de répondants, par un investissement à long terme dans des mesures éducatives fortes.

Des témoignages porteurs de résilience

La matinée a débuté par des échanges poignants entre des jeunes décrocheurs ayant surmonté des défis personnels et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, accompagné par Louis-André Bellemare, représentant du Programme de soutien aux raccrocheurs. Ces discussions ont permis de souligner que chaque parcours, bien qu'il soit unique, contribue à façonner une vision plus inclusive de la réussite éducative.

Par la suite, une entrevue dynamique a été menée par Paul Evra, directeur général du Centre Lasallien, avec le chef de police de Montréal, Fady Dagher, mettant en lumière l'importance de la collaboration intersectorielle pour soutenir les jeunes.

« Chaque jour est une opportunité d'encourager un jeune à persévérer. En valorisant ses intérêts, en reconnaissant ses défis et en célébrant ses réussites, nous l'aidons à croire en lui et à avancer sur son chemin. La persévérance scolaire, c'est plus qu'un parcours académique : c'est une quête de confiance, de motivation et d'engagement vers un avenir qui leur ressemble », a affirmé Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole des JPS 2025, à l'issue de son entrevue réalisée par deux élèves journalistes du Centre Lasallien. Ce moment a clôturé le lancement sur une note d'espoir, renforçant le rôle essentiel des modèles positifs pour inspirer les jeunes.

Une semaine d'initiatives et d'engagement collectif

Tout au long de la semaine, des centaines d'activités auront lieu à travers Montréal et ailleurs au Québec pour célébrer la persévérance scolaire aussi bien dans les établissements scolaires que dans les organismes impliqués auprès des jeunes : haies d'honneur, ateliers, remises de certificats, discussions thématiques et messages d'encouragement.

Pour sa part, Réseau réussite Montréal organise également deux activités en ligne, ouvertes à toutes et tous :

Un webinaire sur la motivation et l'engagement scolaires, le jeudi 13 février

Un atelier virtuel sur la première transition scolaire, du passage de la petite enfance à la maternelle

À propos des Journées de la persévérance scolaire

Organisées chaque année au mois de février, les Journées de la persévérance scolaire sont une initiative panquébécoise visant à souligner l'importance de la persévérance pour le bien-être individuel et collectif. Ce mouvement est porté régionalement par les instances régionales de concertation en persévérance scolaire (IRC), dont Réseau réussite Montréal, qui regroupe 33 organismes régionaux œuvrant pour la réussite éducative. Les Journées de la persévérance scolaire remercient les partenaires de cette 21e édition : la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, les Producteurs de Lait du Québec, la Fondation Desjardins, la fondation Evenko et Télé-Québec.

À propos du Centre Lasallien

Le Centre Lasallien est un centre socioéducatif qui se consacre au développement intégral des jeunes, selon une approche inclusive qui priorise les plus vulnérables. Par son action éducative et préventive auprès des jeunes et de leur famille, il vise à réduire les inégalités et à augmenter les chances de réussite sociale et scolaire.

À propos de RRM

Réseau réussite Montréal (RRM) est un organisme régional regroupant 32 partenaires régionaux de tous les milieux qui désirent contribuer à la persévérance et à la réussite scolaires des jeunes. RRM a pour mission de mobiliser l'ensemble des partenaires de l'île de Montréal afin d'être un lieu de convergence des actions exerçant une influence positive sur les jeunes, les parents et les intervenants et intervenantes, avec pour objectif d'accroître la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires.

