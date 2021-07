SEATTLE, 6 juillet 2021 /CNW/ - Indicio.tech , une société d'intérêt public, a dévoilé aujourd'hui les 21 entreprises qui soutiennent son réseau mondial d'identification décentralisée basée sur la chaîne de blocs. Comme chaque entreprise héberge une copie du grand livre public d'Indicio, le réseau Indicio permet aux entreprises et aux organisations du monde entier de proposer des moyens de vérifier l'identité et l'authenticité des personnes, des entreprises et même de l'Internet des objets qui protègent les renseignements personnels.

« L'identification décentralisée constitue le fondement d'une révolution dans les services numériques, a affirmé la cheffe de la direction d'Indicio, Heather Dahl, et nous sommes fiers de voir autant de chefs de file de l'innovation numérique opérer des nœuds sur le réseau. Ils permettent au réseau Indicio d'être la principale communauté qui construit l'avenir de l'identification. »

« Nous sommes ravis d'être un opérateur de nœuds fondateur du réseau Indicio, a déclaré Greg Kidd, cofondateur et chef de la direction de GlobaliD . Le réseau Indicio conçu pour les entreprises est un élément essentiel de la vision de GlobaliD, à savoir donner aux individus la pleine possession de leur identité numérique de manière à ce que leur vie privée soit protégée. Les utilisateurs et les groupes peuvent avoir avec eux leurs identifiants fiables où qu'ils aillent, identifiants qui sont vérifiables, réutilisables et contrôlés par l'utilisateur. »

« Nos clients ont besoin d'un réseau conçu pour les entreprises pour permettre l'authentification à vérification systématique et sans mot de passe, a déclaré Mike Vesey, chef de la direction d'IdRamp, également un opérateur de nœuds fondateur. Le service et le support spécialisés d'Indicio assurent la fiabilité et la performance nécessaires pour les services décentralisés prêts à la production. Cette dynamique communauté d'experts contribue à transformer l'avenir de la confiance numérique pour les entreprises. »

Le réseau Indicio est composé du MainNet pour le déploiement de produits et de services, du TestNet pour le développement et du DemoNet pour les pilotes et la démonstration de produits -- trois réseaux hébergeant les plus récents outils de surveillance et de service.

« Ensemble, nous travaillons à bâtir un monde numérique meilleur, a déclaré R.J. Reiser, chef du développement des affaires, Liquid Avatar Technologies. Les opérateurs de nœuds d'Indicio transforment en profondeur le domaine de l'identité numérique, ce qui permet aux utilisateurs de gérer et de contrôler leur identité numérique et leurs données en ligne, voire d'en tirer profit. »

Les opérateurs de nœuds d'Indicio sont répartis sur cinq continents :

GlobaliD , États-Unis; Uphold , Portugal; ID Ramp , États-Unis; Cynjatech , États-Unis; Finclusive , États-Unis; Xertify , Colombie; Snowbridge Inc. , Taïwan; Entrustient, États-Unis; Bot Ventures, Inc. , Canada; BlockSpaces , États-Unis; Blockster Labs , Australie; Selfd.id , Roumanie; Liquid Avatar Technologies , Canada; Snapper Future Tech , Inde; Anonyome Labs , États-Unis; Lorica Identity , États-Unis; Networks Synergy , Kazakhstan; Absolutely Zero Cyber, États-Unis; BizSecure , États-Unis; VERSES Labs , États-Unis.

Les grandes entreprises qui souhaitent devenir un opérateur de nœuds du réseau Indicio peuventprésenter une demande ici .

