20e édition des Journées de la persévérance scolaire - Réseau réussite Montréal invite tous les milieux à s'intéresser à la réussite des jeunes

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - C'est ce matin que Réseau réussite Montréal (RRM) donnait le coup d'envoi des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se tiennent du 12 au 16 février, et qui visent à souligner cette année l'importance de l'entourage pour motiver les jeunes et les aider à persévérer. Sous le thème Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent, cette 20e édition s'est ouverte sur un grand rassemblement, où près de 300 personnes issues des milieux éducatif, institutionnel, communautaire et d'affaires sont venues voir et entendre plusieurs témoignages de parcours scolaires pas toujours linéaires, mais toujours inspirants.

Tenu à l'École des Faubourgs-de-Montréal/École secondaire Pierre-Dupuy, le lancement des JPS s'est tenu en présence de son porte-parole Laurent Duvernay-Tardif, grande source d'inspiration pour de nombreux jeunes, du ministre de l'Éducation Bernard Drainville, de la mairesse de Montréal Valérie Plante et de Virginie Journeau, leader adjointe au conseil municipal de la Ville de Montréal. Réunis en panel, ces invités de marque ont eu la chance d'échanger notamment avec les jumeaux Bryan et Dilan Yambo, bien connus des médias pour leur parcours scolaire empreint de résilience et leur participation à l'émission Révolution.

Le lancement des JPS est en effet l'occasion de donner la parole aux jeunes : « Nous avons été émus par les témoignages d'Émerick et de sa mère Kiane, tout comme par les histoires de Yessenia et de Sabrina, a affirmé Andrée Mayer-Périard, directrice générale de RRM, qui animait le rassemblement-causerie. Leur histoire permet de démontrer que les parcours scolaires sont multiples, et que la réussite ne se mesure pas qu'au diplôme, mais aussi à un sentiment d'accomplissement.

Cette année, les JPS revêtent une importance toute particulière, puisque les élèves montréalais, durement touchés par les fermetures d'écoles en temps de pandémie, ont également dû conjuguer avec l'interruption due à la récente grève », explique Mme Mayer-Périard.

Un sondage Léger publié ce matin et commandé par le Réseau québécois pour la réussite éducative indiquait que 91 % des Québécoises et Québécois croient qu'il est possible d'en faire plus, collectivement, pour l'éducation. Si l'implication des enseignantes et des enseignants ainsi que du gouvernement est vue comme essentielle, les répondants croient également que la communauté crée un filet social important autour de la réussite éducative.

La persévérance à l'avant-scène cette semaine

Jusqu'à vendredi, des centaines d'activités pour souligner la persévérance seront mises de l'avant, et ce, tant dans les établissements d'enseignement que dans les organisations qui gravitent autour des jeunes. Haies d'honneur lors de l'arrivée des élèves, remises de certificats, messages d'encouragements, discussions thématiques ou port du ruban de la persévérance scolaire : les initiatives sont riches et diverses, et les acteurs en persévérance scolaire sont pleinement engagés.

Pour sa part, Réseau réussite Montréal convie les intéressés à deux activités : un webinaire sur la transition du primaire au secondaire et un atelier virtuel sur celle qui mène à la maternelle.

À propos des Journées de la persévérance scolaire

Tenues annuellement à travers tout le Québec au mois de février, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) constituent une occasion privilégiée de souligner l'importance de la persévérance scolaire pour le bien-être des individus ainsi que de celui de toute la société. Les JPS célèbrent également le travail essentiel de toutes celles et ceux qui épaulent nos jeunes dans le développement de leur plein potentiel.

Ce mouvement panquébécois du Réseau québécois pour la réussite éducative est porté régionalement par les instances régionales de concertation en persévérance scolaire (IRC).

À propos de Réseau réussite Montréal

Réseau réussite Montréal, IRC montréalaise, réunit 33 acteurs régionaux d'envergure dont les actions intersectorielles visent à soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes.

En savoir plus :

