2026 : un budget ambitieux est réclamé par quatre associations d'artistes

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), la Société des auteur.e.trice.s de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l'Union des artistes (UDA) ont déposé leurs recommandations, estimant toutefois que le contexte politique actuel pourrait menacer le dépôt d'un budget ambitieux et conforme aux engagements pris par la CAQ.

Le budget du Québec est toujours très attendu par les syndicats et autres observateurs du milieu culturel, qui espèrent y trouver des engagements concrets et conformes à leurs recommandations.

Un legs pour l'avenir de notre culture

Les quatre associations professionnelles invitent le gouvernement à saisir l'occasion de livrer un budget qui reflète une vision ambitieuse pour notre culture québécoise aux prises avec des défis sans précédent.

Pour sortir de cette fragilité systémique et consolider durablement l'écosystème culturel québécois, une action forte et structurante s'impose : augmenter substantiellement le budget annuel de la culture pour atteindre 3 % du budget global du Québec dans un horizon de quatre ans, et y intégrer une indexation systématique en lien avec l'inflation.

Audiovisuel : un rapport qui doit devenir une politique

En septembre dernier, le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel québécois (GTAAQ), rendait public son rapport après de longues et sérieuses consultations. Un rapport qui, faut-il le rappeler, a été accueilli favorablement par une quasi-totalité de l'industrie.

Qu'adviendra-t-il de ce document, de sa centaine de recommandations, du fruit de tant d'efforts, de concertations et de revendications ?

Le ministre de la Culture et des Communications a toute notre confiance pour en faire une véritable Politique pour l'avenir de l'audiovisuel québécois. Une politique qui sera visionnaire, ambitieuse, stratégique et opérationnelle à la fois. Celle-ci devrait être intégrée au budget dès 2026 pour apporter de l'oxygène à un milieu qui s'étouffe.

D'autres mesures tout aussi fondamentales

Les associations formulent également dans leur mémoire un certain nombre de mesures essentielles qui doivent être considérées rapidement, notamment :

le maintien du programme « La culture à l'école », injustement remis en question ;

le financement d'une réévaluation de la Loi sur le statut de l'artis te dès 2027, comme celle-ci le prévoit ;

te dès 2027, comme celle-ci le prévoit ; la consolidation du financement du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) incluant le principe d'indexation ;

la modernisation des crédits d'impôt, et notamment ceux relatifs au doublage.

Contexte budgétaire incertain

Le milieu culturel n'a pas les moyens de perdre de longs mois. C'est pourquoi, dans le contexte actuel singulier qui fait suite à la démission du premier ministre du Québec, nous demandons au gouvernement de clarifier rapidement le calendrier à venir du budget, dont la date de dépôt n'a à ce jour pas encore été confirmée.

