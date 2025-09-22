2025 CCC Prix de la commandite - Lauréats annoncés

TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien de la commandite (CCC) a annoncé les lauréats des Prix de la commandite 2025 lors de la cérémonie de remise qui a eu lieu jeudi soir dernier au TIFF Lightbox. Cette cérémonie annuelle rend hommage aux meilleures propriétés, marques et agences qui ont transformé positivement le paysage du marketing de commandite, non seulement en créant des liens significatifs avec les communautés à travers le Canada, mais aussi en rehaussant les standards d'affaires afin de générer des résultats pour les marques et les entreprises.

Les lauréats des Prix de la commandite 2025 du CCC sont les suivants :

AGENCE DE L'ANNÉE

Or : The T1 Agency

AMBASSADEUR OU TALENT

Or : Sponsored By You - OLG x Canadian Olympic Committee (OLG, WPP Media Sports and Entertainment, BBDO, Weber Shandwick and Momentum Worldwide)

Mention d'honneur : lululemon x Phil Wizard (Canadian Olympic Committee)

ARTS

Mention d'honneur : Rogers x Toronto International Film Festival (Rogers Communications, Publicis and SDI Marketing)

MEILLEURE NOUVELLE INITIATIVE

Or : Molson: See My Name (Molson Coors Beverage Company and Rethink Communications)

Mention d'honneur : RBC x Taylor Swift | The Eras Tour (RBC and Salt XC)

MARKETING À VISÉE SOCIALE

Mention d'honneur : RBC Race for the Kids (RBC and Salt XC)

Mention d'honneur : Scotiabank x Invictus Games "Unconquerable" (Scotiabank, Lighthouse, MKTG and Invictus Games)

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION

Or : Designing for Inclusivity: lululemon x Team Canada Paris 2024 Paralympic Kit (Canadian Paralympic Committee)

Mention d'honneur : ATCO x Invictus Games Vancouver Whistler 2025: Built Different (ATCO, Wasserman, Denim and Mas Orca)

DIVERTISSEMENT, TOURNÉES ET ATTRACTIONS

Or : RBC x Taylor Swift | The Eras Tour (RBC and Salt XC)

FESTIVALS, FOIRES ET ÉVÉNEMENTS ANNUELS

Or : OLG x Toronto Pride (OLG, Momentum Worldwide, WPP Media Sports + Entertainment)

Mention d'honneur : Appartamento Aperol (XMC and Campari Canada)

TEMPLE DE LA RENOMMÉE -- INDIVIDUEL

Or : Mark Harrison, Founder, MH3 Collective

OLYMPIQUES / SPORTS AMATEURS / SPORTS DE BASE

Or : Sponsored By You - OLG x Canadian Olympic Committee (OLG, WPP Media Sports and Entertainment, BBDO, Weber Shandwick and Momentum Worldwide)

Mention d'honneur : lululemon x Team Canada - Outshine Gold (Canadian Olympic Committee)

SPORTS PROFESSIONNELS (Budget de 500 000 $ et moins)

Or : Molson: See My Name (Molson Coors Beverage Company and Rethink Communications)

Mention d'honneur : Toronto Maple Leafs x Oreo - Missing O's Stunt (Maple Leaf Sports and Entertainment and Weber Shandwick)

SPORTS PROFESSIONNELS (Budget de plus de 501 000 $)

Mention d'honneur : Shell Grand Slam Summer (Shell Canada, Havas Canada, Edelman, VML, TI and Sidekick)

PROPRIÉTÉ DE L'ANNÉE

Or : PWHL: Beyond the Boards (Professional Women's Hockey League)

RÉGIONAL

Or : Molson Drai (Molson Coors Beverage Company and Wasserman)

Mention d'honneur : Grand Marnier and Courvoisier x Holt Renfrew (XMC and Campari Canada)

SUCCÈS SOUTENU

Or : Tim Hortons NHL Trading Card Program (Tim Hortons and National Hockey League) Mention d'honneur : A Treat For All - Making Halloween in Canada the First Fully Accessible Community Tradition in the World (Treat Accessibly, Canadian Tire, REMAX, Kinder and Pet Valu)

MEILLEUR DE L'ÉDITION

Or : Molson: See My Name (Molson Coors Beverage Company and Rethink Communications)

« En tant que coprésidents, nous avons senti que les dossiers présentés ont véritablement élevé la barre cette année, mettant en lumière le talent et la créativité exceptionnels du marketing de commandite à travers le Canada. Les soumissions témoignent de l'ingéniosité de nos professionnels de l'industrie et renforcent le calibre d'innovation en marketing de commandite dans notre pays. Ce fut un honneur d'être témoins d'un travail aussi remarquable, et nous nous réjouissons de célébrer ces réalisations aux Sponsorship Marketing Awards. » ont déclaré les coprésidents du jury des SMAs, Heather Nobes et Justin Hasan.

« Nous sommes ravis de constater la réponse positive des marques, agences et propriétés aux SMAs de cette année. La qualité et le nombre impressionnant de soumissions indiquent à quel point la commandite est devenue importante pour les organisations souhaitant s'adresser directement à leurs marchés cibles. » a déclaré Julian Franklin, président du CCC.

À propos du Conseil canadien de la commandite (CCC):

Le Conseil canadien de la commandite (CCC) a été créé en 2004 pour faire progresser le domaine du marketing de commandite. La mission du CCC est d'aider les marques, agences et propriétés à libérer le potentiel du marketing de commandite par la formation aux meilleures pratiques, le réseautage et la célébration des réussites.

Instagram : @SMCC_CCC

LinkedIn : SMCC - Sponsorship Marketing Council Canada

Site Web : www.sponsorshipmarketing.ca

