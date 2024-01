2024 : l'année de tous les espoirs en habitation

MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Après avoir attribué une note décevante de C dans son bulletin de notes 2023 en matière d'habitation, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec fonde tous les espoirs pour que la crise de l'habitation se dénoue enfin en 2024.

Il y a un consensus aujourd'hui sur l'urgence d'augmenter considérablement l'offre de logements pour sortir de la crise : 1,2 million de logements sont requis d'ici 2030. Cependant, malgré cette prise de conscience, il n'y a toujours pas de cible ni de plan national en matière d'habitation.

« D'ici mars prochain, il y aura des moments clés en habitation. Que l'on pense au plan national en habitation de la ministre France-Élaine Duranceau et aux budgets fédéral et provincial, les attentes sont particulièrement élevées partout au Québec », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.



En ce début d'année, l'APCHQ est optimiste que ses recommandations pour remédier à la crise actuelle seront entendues :

L'APCHQ demande de prioriser l'accès à la propriété, avec un appel pressant aux gouvernements pour instaurer des mesures incitatives destinées aux familles et aux jeunes adultes qui souhaitent devenir propriétaires.

L'APCHQ souhaite l'exemption de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les habitations locatives neuves, s'alignant ainsi sur les autres provinces canadiennes, comme cela a été le cas pour la TPS au niveau fédéral.

L'APCHQ appelle à éliminer les entraves réglementaires et financières afin d'accélérer la construction pour répondre efficacement au manque de logements.

L'APCHQ réitère son engagement en tant qu'acteur clé pour trouver des solutions à la crise de l'habitation. En étroite collaboration avec les gouvernements et toutes les parties impliquées, l'association travaillera à atténuer cette crise de manière efficace et durable.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ réunit plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle représente depuis 1995 les employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ s'engage à être un acteur de changement rassembleur, promouvant la durabilité et la qualité en habitation pour le bénéfice de la société québécoise.

