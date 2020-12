2021 redéfinira le 21e siècle, selon le rapport « Tendances de Fjord 2021 » d'Accenture Interactif

« Tout au long de l'histoire, après une crise mondiale, une nouvelle ère de réflexion débute », a déclaré Mark Curtis, responsable de l'innovation et de la réflexion chez Accenture Interactif. « Alors que nous nous tournons vers l'avenir, une multitude d'univers potentiels s'ouvrent à nous. Certains sont effrayants, d'autres sont captivants, et tous sont largement inexplorés. Ce que nous faisons maintenant va définir le reste du siècle. Les entreprises ont la permission ultime et la latitude nécessaire pour penser et faire autrement. »

Le rapport annuel a révélé que la pandémie a apporté de la clarté et des surprises, en plus de son chaos et de ses tragédies. Elle a mis en lumière ce qui est important pour les gens et a inspiré l'esprit communautaire et les innovateurs à domicile. Par conséquent, une toute nouvelle série de défis est apparue pour les entreprises : comment réagir tant du point de vue opérationnel que de celui de la communication, comment répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs, et comment faire preuve d'empathie - tout en luttant pour leur survie dans une économie précaire.

Offrant des conseils pratiques sur la manière dont les organisations peuvent contribuer à façonner la renaissance du 21e siècle, Tendances de Fjord 2021 examine sept tendances émergentes qui devraient façonner les entreprises, le comportement des consommateurs et la société :

Le déracinement collectif : En 2020, la manière dont les gens vivent les choses et les lieux où ils les vivent ont changé, leur laissant un sentiment partagé de déracinement au moment où nous cherchons collectivement de nouveaux repères pour faire les choses dont nous avons besoin et que nous aimons faire. La façon dont nous travaillons, faisons nos courses, apprenons, socialisons, élevons nos enfants et prenons soin de notre santé a changé pour plusieurs d'entre nous. Les marques doivent maintenant chercher de nouveaux moyens d'interagir avec les gens et proposer de nouvelles expériences pour le faire. L'innovation faite maison : Le concept de l'innovation est de plus en plus propulsé par le talent des gens pour inventer de nouvelles façons de résoudre leurs problèmes - qu'il s'agisse d'une personne qui travaille à la maison en utilisant sa planche à repasser comme pupitre, ou du parent devenu enseignant. La technologie joue un nouveau rôle en facilitant l'ingéniosité des gens, et ainsi, à faire rayonner leur créativité. Des politiciens aux entraîneurs personnels, les gens ont transformé des plateformes comme TikTok et certains jeux vidéo pour organiser des spectacles, livrer un entraînement et faire passer des messages importants. Tout le monde veut de meilleures solutions, mais l'époque où l'on s'attendait à ce qu'une marque crée une solution complète et définitive n'est plus. Il est temps d'adopter une nouvelle façon de penser et de nouvelles approches. Le changement le plus important est peut-être le passage à une situation où les marques créent des conditions favorables à l'innovation personnelle. La refonte des équipes : Ceux qui travaillent à distance vivent désormais au bureau, ce qui a un effet énorme sur l'entente de réciprocité entre employeur et employé et les nombreuses suppositions qui l'entourent. Qui a le dernier mot sur ce que les gens portent pour un appel vidéo lié au travail à leur domicile? Qui a la responsabilité de préserver le droit à la déconnexion et la vie privée des travailleurs à domicile? Même si la promesse d'une vaccination généralisée se profile à l'horizon, un changement permanent s'est opéré dans la relation entre les gens et leur travail, ainsi qu'entre les employeurs et leurs équipes. L'avenir ne sera pas à taille unique : on peut s'attendre à beaucoup de prototypage dans le monde du travail pendant un certain temps encore. L'envie d'interagir : Les gens passent beaucoup plus de temps à interagir avec le monde à travers leurs écrans et, par conséquent, ont remarqué une certaine « similitude » causée par une conception modélisée dans les expériences numériques. Les organisations doivent reconsidérer la conception, le contenu, le public et l'interaction entre eux pour injecter plus d'anticipation, de joie et de découverte dans ces expériences. Les infrastructures liquides : En raison du changement dans la manière dont les gens acquièrent des produits et s'engagent avec des services, les organisations ont dû repenser la chaîne d'approvisionnement et l'utilisation de tous leurs biens matériels pour se concentrer sur les points de plaisir - tels que la satisfaction immédiate, que beaucoup considéraient comme allant de soi en magasin - dans les derniers mètres avant l'achat. Les entreprises doivent donc faire preuve d'agilité et de résilience à travers leur organisation afin de pouvoir s'adapter rapidement au changement. Attendez-vous à d'autres changements à venir, souvent motivés par la durabilité. Le défi de l'empathie : Les gens se soucient beaucoup de ce que représentent les marques et de la façon dont elles expriment leurs valeurs. La pandémie a mis en lumière de nombreux systèmes défaillants et inégaux dans le monde, de l'accès aux soins de santé à l'égalité. Par conséquent, les entreprises doivent s'efforcer de contrôler les messages qui définissent leurs marques en accordant la priorité aux sujets qui leur tiennent le plus à coeur et en axant leurs comportements sur ces sujets. Les rituels perdus et retrouvés : L'annulation et la perturbation des rituels - de la célébration de la naissance aux derniers adieux et tout ce qui se trouve entre les deux - ont eu un impact significatif sur le bien-être de la collectivité. Cette tendance montre que les entreprises ont la possibilité d'aider les gens dans leur recherche de sens à travers de nouveaux rituels qui sont source de joie et de réconfort. Cela commence par la compréhension du vide laissé par un rituel perdu et la conception d'un remplacement digne et approprié.

« La technologie n'est pas le point de départ de l'innovation, mais comme nous l'avons vu au cours de l'année dernière, elle peut être un outil puissant pour accroître l'ingéniosité humaine - même dans le chaos », a déclaré Brian Whipple, directeur général du groupe Accenture Interactif. « L'année prochaine devrait être placée sous le signe de l'espoir. Nous avons été témoins de - et avons participé à - de grands changements dans notre société. Ces tendances sont un modèle pour notre façon de penser et pour ce que nous ferons ensuite - ce que nous emportons avec nous et ce que nous laissons derrière nous. Nous pouvons faire mieux et les gens méritent mieux. »

Chaque année, Accenture Interactif s'informe des tendances en matière de commerce, de technologie et de design pour l'année à venir grâce à son réseau mondial de plus de 2 000 créateurs répartis dans plus de 40 sites. Tendances de Fjord 2021 se concentre sur la façon dont les individus, les organisations et les marques répondent aux besoins humains. Pour lire le rapport, visitez: www.accenture.ca/tendancesfjord21 et clavardez sur Twitter #TendancesFjord.

