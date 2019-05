200 nouvelles poubelles adaptées à la consigne au bénéfice de personnes marginalisées

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, 150 nouvelles poubelles munies d'un arceau sur leur partie supérieure feront graduellement leur apparition dans les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis et Ontario afin de permettre aux promeneurs d'y déposer les bouteilles et cannettes consignées. Une cinquantaine de poubelles supplémentaires seront également installées sur la place Jacques-Cartier et sur la place d'Armes.

Cette initiative, fruit d'une collaboration entre l'arrondissement et la coopérative de solidarité Les Valoristes, permet aux personnes marginalisées de ramasser et de rapporter les contenants consignés qui s'y retrouvent. En récupérant facilement ces matières recyclables sans avoir à vider les poubelles, non seulement les lieux demeurent plus propres, mais ces personnes peuvent tirer plus facilement une part importante de leur revenu en revendant les contenants qui seront par la suite récupérés.

Ces poubelles à arceau contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté, à la propreté, ainsi qu'à la protection de l'environnement. L'an dernier, elles avaient été créées par l'arrondissement de Ville-Marie et installées dans les rues Ontario, de la Commune et sur le boulevard René-Lévesque Est.

La coopérative de solidarité Les Valoristes a pour mission de favoriser et d'appuyer, dans une approche de gestion inclusive et participative, la récupération des matières consignées, recyclables et réutilisables, ainsi que de faire connaître et reconnaître l'importance de la contribution des personnes marginalisées dans notre société.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source: Patrick-J. Poirier, Chargé de communication, arrondissement de Ville-Marie; Renseignements: Relations médias, Ville de Montréal, 514 872-4946, relationsmedias@ville.montreal.qc.ca