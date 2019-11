20 novembre - Journée internationale des droits de l'enfant

L'accréditation Municipalité amie des enfants et la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies célèbrent leur 10e et 30e anniversaire dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits

BROSSARD, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des droits de l'enfant, le Carrefour action municipale et famille (CAMF), UNICEF Canada, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la Ville de Montréal soulignent conjointement le 10e anniversaire du programme québécois Municipalité amie des enfants et le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, hôte de l'événement, renouvelle pour l'occasion son accréditation avec la Ville de Montréal. Les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie, Lachine, Outremont et Saint-Léonard joignent quant à eux le réseau des Municipalités amies des enfants.

Adhésion du Québec en 2009 au réseau mondial des Villes amies des enfants

Il y a 10 ans, l'accréditation Municipalité amie des enfants1 était implantée au Québec comme un levier essentiel pour exprimer l'engagement de la municipalité à contribuer au développement global de l'enfant. En 2019, plus de 50 % des enfants du Québec habitent une municipalité ou une MRC mobilisée pour ses citoyens en devenir. De surcroît, en Amérique du Nord, seul le Québec dispose du programme et le CAMF a l'exclusivité de cette accréditation réalisée en partenariat avec UNICEF Canada. Devant l'engouement observé à l'égard du programme et constatant le potentiel de développement, tant auprès des municipalités que des MRC, le CAMF poursuit activement les travaux afin d'étendre largement le réseau.

« Nous félicitons les 77 municipalités et MRC du Québec et les 3 500 Villes et communautés réparties dans 40 pays faisant partie du programme international de l'UNICEF Villes amies des enfants. Faire communauté avec nos enfants, et ce, à toutes les étapes de leur développement, voilà la vision qui m'habite pour faire de nos villes, des milieux adaptés et favorables à la qualité de vie des enfants », soutient Doreen Assaad, mairesse de Brossard, présidente du CAMF et ambassadrice de la Grande semaine des tout-petits.

« Dans un contexte où les mesures dédiées à la petite enfance sont au cœur de choix collectifs, les partenaires associés à la Grande semaine des tout-petits visent à faire de ce rendez-vous annuel, une occasion unique de sensibilisation, de dialogue et de mobilisation sociétale en faveur de la petite enfance », rappelle Madame Assaad.

La Convention relative aux droits de l'enfant a 30 ans

Le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies est l'occasion de souligner les progrès accomplis au cours des trois dernières décennies pour protéger les droits des enfants partout dans le monde. C'est aussi le moment de réfléchir collectivement aux enjeux auxquels les enfants et les jeunes seront confrontés au cours des 30 prochaines années.

« En participant au programme Municipalité amie des enfants, les municipalités s'engagent à respecter les droits de l'enfant et à offrir un environnement dans lequel leurs opinions, leurs besoins et leurs priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des programmes publics. En ce 30e anniversaire, voilà une belle initiative qui permet de bâtir un avenir meilleur pour -- et avec -- les enfants », ajoute David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

« La Ville de Montréal travaille activement pour faire des enfants de son territoire des citoyennes et citoyens épanouis. C'est pourquoi nous soutenons, dans divers quartiers de la métropole, des projets novateurs qui favorisent l'accès à des activités de loisirs, de sports et de culture, mais aussi des projets dans des domaines d'intervention tels que l'accessibilité des environnements urbains, la sécurité alimentaire et la persévérance scolaire. En outre, nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes communautaires pour développer le "réflexe enfants" partout à Montréal », déclare Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Depuis qu'il a reçu sa première accréditation Municipalité amie des enfants, il y a dix ans, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a accompli beaucoup de progrès pour assurer le bien-être et le plein épanouissement des enfants. Nous avons notamment concentré nos efforts au sein de nos équipes et nous avons travaillé avec plusieurs partenaires communautaires, institutionnels et privés. Fort de sa quatrième accréditation, l'arrondissement réitère son engagement à mettre les enfants au cœur de ses préoccupations et prépare plusieurs nouvelles actions d'ici 2021 », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais.

À propos du Carrefour action municipale et famille

Lieu de synergie, le Carrefour action municipale et famille est un moteur pour l'ensemble des intervenants du monde municipal et assure la convergence des préoccupations locales en matière de « Penser agir famille, jeunes et aînés ». Il se distingue par son expertise unique, éprouvée par ses quelque 30 ans d'implication directement sur le terrain. Le CAMF est un organisme fédérateur qui s'engage auprès des municipalités, en collaboration avec les associations, les organismes et les partenaires du milieu, à offrir des services d'accompagnement stratégiques dans le but de développer des milieux de vie qui assurent le bien-être des familles, la conciliation famille-travail, l'épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi que le vieillissement actif.







1 L'initiative issue du programme Villes amies des enfants est une reconnaissance internationale de l'UNICEF qui incite les paliers gouvernementaux municipaux à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, règlements, objectifs et dans la structure décisionnelle.

