20 % des Canadiens pensent que les femmes sont les véritables expertes financières au Canada : Sondage Prêts Québec

Les femmes sont confiantes en leur capacité à faire des choix financiers, mais elles sont à la traîne par rapport aux hommes en matière d'investissement personnel.

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Prêts Québec, le premier comparateur de prêts en ligne au Canada, a annoncé les résultats de son étude sur la confiance financière en 2023, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Un total de 2 373 Canadiennes et Canadiens ont partagé leur opinion par le biais d'un sondage par courriel.

Le sondage de Prêts Québec a révélé que les femmes dominent les finances dans la vie des Canadiens, 20 % des répondants ayant indiqué qu'ils confient le budget mensuel à leur conjointe. En comparaison, seulement 11 % des répondants font confiance à leur partenaire masculin. De même, l'enquête a révélé que les mères sont les personnes les plus respectées en matière de finance. D'autres résultats de l'enquête indiquent que :

84 % des femmes font appel à elles-mêmes pour établir leur budget

77 % des hommes comptent sur quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes.

L'enquête a également révélé que :

70 % des femmes se disent confiantes dans leur capacité de prendre des décisions en matière de finance.

74 % des hommes se disent confiants dans leur capacité à prendre des décisions en matière financière.

Bien que sûres de leur capacité à prendre des décisions financières, les femmes déclarent posséder moins d'actions, de fonds communs de placement et de fonds négociés en Bourse (FNB) que les hommes. Mais la situation est en train de changer.

Prêts Québec a constaté qu'en moyenne, les femmes non bancarisées investissent davantage dans des actions, des fonds communs de placement et des FNB que les hommes. De plus, toutes les femmes qui indiquent qu'elles détiennent des actions, des fonds communs de placement et des FNB voient leur niveau de confiance financière grimper à 81 %, contre 79 % pour les hommes qui détiennent le même type d'investissement.

"La bonne chose est que les femmes reconnaissent leur puissance financière et peut-être qu'elles la sous-estiment peut-être par rapport aux hommes", a déclaré Stefani Balinsky, chef de la stratégie de contenu chez Prêts Québec. "L'étude montre que lorsque les femmes possèdent des actions, des fonds communs de placement et des FNB, leur confiance en matière de décisions financières dépasse celle de leurs homologues masculins. "

Cette dernière étude est la cinquième recherche financière de Prêts Québec. Pour obtenir tous les détails concernant leur dernière étude en l'honneur de la Journée internationale de la femme, lisez l'article à l'adresse suivante .

Et pour la version anglaise, cliquez ici .

À propos de Loans Canada/ Prêts Québec

Lancés en 2012, Loans Canada et Prêts Québec sont les premiers outils de comparaison de services financiers à l'échelle du pays. Loans Canada et Prêts Québec ont mis en contact plus de 1,5 million de consommateurs avec des solutions de prêts personnels, de prêts automobiles, d'allègement de dettes et de renforcement du crédit. En partenariat avec Equifax Canada, les Canadiens ont accès à un rapport de solvabilité gratuit par le biais de sa plateforme CompareHub, lancée en 2023. Grâce à sa présence croissante, Loans Canada et Prêts Québec aident des milliers de Canadiens chaque année avec une variété de services financiers. De plus, Loans Canada et Prêts Québec sont des destinations de choix pour le contenu sur la littératie financière et offrent une bourse d'études en littératie financière aux étudiants de niveau postsecondaire plusieurs fois par année. Pour plus d'informations et d'autres études de recherche, visitez www.loanscanada.ca. ou www.pretsquebec.ca.

