20 ans, ça se pêche! - Les 7, 8 et 9 juin prochains, célébrons les 20 ans de la Fête de la pêche!

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fête de la pêche souffle ses 20 bougies cette année. En plus d'être la fête des mordus, c'est aussi et surtout la fête de la famille et des jeunes. À cette occasion, toute la population est invitée pendant trois jours à pêcher sans permis, sauf le saumon atlantique, partout au Québec et selon la réglementation en vigueur. Plusieurs plans d'eau seront ensemencés, ce qui offre des conditions favorisant une première expérience de pêche positive.

Cette grande fête québécoise vise à stimuler l'intérêt de nouvelles clientèles et à favoriser la transmission de la pratique auprès de la relève.

Au programme : plus de 200 activités sont organisées par des bénévoles passionnés dans toutes les régions du Québec. Les participants peuvent également bénéficier de gratuités et de rabais offerts par certains partenaires fauniques. La liste des activités organisées dans le cadre de la fête sera diffusée dans la section Activités du site fetedelapeche.gouv.qc.ca.

Citation :

« Certes, les activités de la pêche génèrent d'importantes retombées économiques au Québec, et tout particulièrement en région. Mais la pêche, c'est aussi le plaisir de se trouver en nature et de profiter de notre magnifique patrimoine en s'adonnant à une activité saine, stimulante et enrichissante. En fin de semaine, soyez de la Fête pour vous initier ou initier vos proches! Pour ma part, je serai dans ma belle région pour prendre part aux activités organisées à Val-d'Or. Année après année, la Fête de la pêche attire plus de 70 000 personnes, et ce, grâce aux nombreux bénévoles et partenaires fauniques qui organisent des activités. Je tiens donc à les remercier personnellement pour leur contribution à la vitalité de ce loisir. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Concours de photos

Surveillez notre concours 20 ans, ça se pêche! sur notre page Facebook en ligne. Partagez vos photos de pêche de la fin de semaine sur la page Facebook Fête de la pêche et courez la chance de gagner plusieurs prix, dont un séjour dans une installation de la Sépaq d'une valeur de 900 $.

Les 7, 8 et 9 juin, c'est un rendez-vous !

20 ans, ça se pêche !

