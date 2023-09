MONTRÉAL, le 24 sept. 2023 /CNW/ - 20 000 participants.es se sont inscrits à cette 31e édition du Marathon Beneva de Montréal. Ce matin, 12 000 coureur.euses ont attaqué les parcours du marathon et du demi-marathon au départ de l'Espace 67 au parc Jean-Drapeau. Ils ont ainsi traversé Montréal, d'une rive à l'autre, encouragés par la communauté de course de Montréal, pour franchir la ligne d'arrivée sur l'Esplanade du Parc olympique et ainsi clore la saison des événements majeurs de Montréal tout en beauté.

20 000 PARTICIPANTS À LA 31E ÉDITION DU MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL ! (Groupe CNW/Marathon Beneva de Montréal)

Hier, ils ont été environ 8 000 à sillonner l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie avec la Tour du Stade olympique comme trame de fond [album photos].

PODIUM ÉLITE

Résultats de toutes les épreuves >>>

MARATHON - FEMME

Monicah Cheruto, Kenya (02:53:47) Joelle White , Montréal (02:58:32) Andreanne Sansoucy , Boisbriand (03:02:51)

MARATHON - HOMME

Felex Cheruiyot Rop , Kenya (02:23:20) Simon Leblanc , St-Prosper (02:23:52) Ahmed Mainy, Montréal (02:24:15)

UNE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS

« De constater qu'encore plus de coureurs et de coureuses aient décidé de prendre le départ à nos côtés cette année nous réjouit au plus haut point. Pour élever leur expérience à un autre niveau cette année, nous avons organisé de nouveaux pôles d'animation en collaboration avec la communauté de course en plus d'une programmation musicale permettant de décanter après tant d'efforts. Les coureurs et les spectateurs étaient au rendez-vous ! Ce fut un grand weekend de défis sportifs et de célébrations. »

-- M. Sébastien Arsenault, président-directeur général de l'événement.

« Mission accomplie pour la 31e édition du Marathon Beneva de Montréal qui, encore cette année, a été une vraie réussite ! En tant que partenaire en titre, nous sommes ravis de constater le travail de l'organisation, l'engouement des personnes présentes ainsi que l'ambiance effervescente ressentie toute la fin de semaine sur les lieux de l'événement. Félicitations à tous les coureuses et coureurs pour leur participation ainsi qu'à tous les bénévoles pour leur implication ! »

-- M. Martin Robert, Vice-président exécutif et leader - Talent, culture et communication, Beneva.

Le volet caritatif Du cœur à la course a permis de soutenir 60 organismes caritatifs, soit plus du double de l'an dernier, en plaçant les épreuves de l'événement au service de leurs efforts de financement. Avec le soutien des participants.es ils ont amassé 400 000 $ en date d'aujourd'hui. Afin de multiplier les retombées positives de l'événement et encourager les organismes dans leur collecte de fonds, les bourses Beneva (25 000 $) seront en plus remises aux organismes dont la campagne de financement a le mieux performé. Un appui qui vient du cœur !

L'organisation a également accordé beaucoup d'importance au volet Sport adapté. Dans cette volonté d'inclusion et d'ouverture, elle a entre autres pris l'initiative, comme plusieurs grandes courses ailleurs dans le monde, de réserver le dossard #321 à un athlète ayant une trisomie 21. Grâce à ce mouvement, chaque athlète neurodivergent se sent ainsi représenté dans les sports les plus répandus.

« Notre événement nous permet de constater, une fois de plus, que le sport crée des opportunités, construit des ponts et inspire son prochain. Un pas à la fois, chacun son défi ! Et parce que le défi d'organiser un événement comme le Marathon Beneva de Montréal n'est possible qu'avec la force du nombre, nous tenons à remercier nos bénévoles pour leur engagement, nos précieux partenaires, ainsi que tous ceux et celles qui rendent l'événement possible et sécuritaire, » ajoute Sébastien Arsenault.

CLINIQUE MÉDICALE : BILAN

« Le plan médical de l'événement a permis de répondre efficacement à l'ensemble des demandes d'interventions qui ont été principalement liées à des coups de chaleur. Les données préliminaires nous indiquent qu'une vingtaine de coureurs et coureuses en ont souffert. Ils ont tous reçus un traitement rapide et approprié à la clinique médicale de l'événement.

Aujourd'hui, deux participants (19 et 52 ans) du demi-marathon ont subi un arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée de l'épreuve. Ils ont été pris en charge instantanément et réanimés par l'équipe médicale du Marathon Beneva de Montréal, puis transportés à la clinique médicale de l'événement. Une fois leur état stabilisé et sous contrôle, ils ont quitté la clinique pour être transportés au Centre universitaire de santé McGill par Urgences-santé pour des investigations médicales plus approfondies.

Hier, un coureur de 71 ans, participant aux 10 km, a subi un arrêt cardiorespiratoire sur le parcours vers 11h. Il a été réanimé et pris en charge rapidement par l'équipe médicale du Marathon Beneva de Montréal, avec la contribution des paramédics d'Urgences-Santé. Il en ensuite été transporté à la clinique de l'événement où il a été stabilisé avant d'être transféré à l'Institut de cardiologie de Montréal. Son état est jugé stable aujourd'hui. »

-- Dr François de Champlain, directeur médical du Marathon Beneva de Montréal, urgentologue au Centre universitaire de santé McGill.

À PROPOS

MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL

Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays et plus grand événement de course à pied au Québec depuis 30 éditions, le Marathon Beneva de Montréal rassemble les adeptes de course à pied de tous les niveaux de performance, ainsi que le public, à la recherche d'une expérience urbaine mémorable en mettant en scène Montréal dans toute sa beauté et sa diversité. L'organisation compte sur l'appui indispensable des partenaires publics et privés Beneva, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, Mouvement J'aime les fruits et légumes, Sports Experts, Fondation cancer du sein du Québec, STM, Journal de Montréal, Outfront, Cogeco, COROS, IGA, le Lait au chocolat, Liberté, Edika, SPARK sports nutrition, Boréale, Action sport physio, le Coaching du coureur, Vivaï, Krispy Kernels et PRAISE Endurance.

BENEVA

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

DOSSIER DE PRESSE

SOURCE Marathon Beneva de Montréal

Renseignements: Sophie Des Marais, Marathon Beneva de Montréal, relationniste, 514 234-4736, [email protected]; Relations médias, Beneva, 1-866-332-3806, [email protected]