2 nouveaux programmes d'études offerts à la Baie-James pour répondre aux défis de la transition énergétique québécoise

CHIBOUGAMAU, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) offrira dans les prochains mois deux nouvelles formations destinées à répondre aux besoins grandissants liée à la transition énergétique québécoise : une Attestation d'études professionnelles (AEP) en Mécanique des engins de chantier hybrides et électriques ainsi qu'un programme d'études professionnelles (DEP) en montage de lignes électriques et télécommunications.

Répondre aux besoins des entreprises québécoises

La nouvelle AEP en Mécanique des engins de chantier hybrides et électriques est une première au Québec et est inspirée des modèles présents en Finlande, aux États-Unis et dans l'Ouest canadien. Le CFP de la Baie-James a ainsi pu innover en développant un programme sur mesure pour former des mécaniciens compétents dans ces nouvelles technologies émergentes. Elle a été réalisée et financée grâce à la collaboration de nombreux partenaires de l'industrie minière et forestière, ainsi que la Société du Plan Nord.

Ce nouvel AEP, qui sera offert en formation initiale et continue, vise à diversifier l'offre de services du centre, à attirer de nouveaux étudiants et à répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises qui sont en pleine transition vers des engins électriques.

« En ce moment, il y a un besoin urgent de main-d'œuvre qualifiée qui se fait sentir auprès des entreprises qui ont déjà intégré cette technologie dans leur secteur d'activité. Notre formation répond à cette demande pour former des travailleurs qualifiés qui seront en mesure de réparer sur place les engins de chantier électriques et hybrides. Il s'agit d'une attestation qui a été développée en tenant compte des besoins actuels de l'industrie minière et prévisionnels des secteurs de la foresterie et de la construction », explique Sonia Caron, directrice du CFPBJ.

Appuyer et contribuer aux ambitions énergétiques québécoises

Pour sa part, le DEP en montage de lignes électriques et télécommunications permettra de répondre aux besoins de main-d'œuvre grandissants pour entretenir et améliorer le réseau actuel et de supporter la réalisation du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec qui prévoit la construction de nouvelles lignes de transport d'électricité dans les prochaines années. Une première cohorte devrait débuter dès 2025.

En effet, la décarbonation de notre économie nécessitera la construction de plusieurs nouvelles infrastructures de transport d'électricité. L'offre d'un programme spécialisé en montage de lignes, offert en collaboration avec le Centre de services scolaires des Navigateurs, permettra de répondre à ces besoins et d'offrir aux communautés jamésiennes et cries une formation de qualité à proximité.

Une mobilisation sans précédent des partenaires de la région

Ces deux nouveaux programmes sont rendus possibles par la collaboration de nombreux partenaires mobilisés dans l'atteinte d'objectifs ambitieux. Le CFP Baie-James tient ainsi à souligner la contribution exceptionnelle du ministère de l'Éducation, du ministère du Travail, de l'Administration régionale Baie-James, du gouvernement de la nation crie ainsi que de la commission scolaire crie.

Citations

« C'est une excellente nouvelle que ces formations très en demande soient offertes aux gens du Nord-du-Québec. Cette nouvelle offre bénéficiera à des secteurs économiques bien implantés dans la région et essentiels pour l'économie du Québec. Félicitations à toutes les personnes et organisations qui ont contribué à leur mise en place. Je suis convaincu qu'elles connaîtront un grand succès au cours des années à venir et répondront aux grands besoins de main-d'œuvre dans ces domaines »

- M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

« Je salue l'esprit d'initiative et la proactivité dont a fait preuve le Centre de formation professionnelle de la Baie-James dans la mise sur pied de la formation en mécanique des engins de chantier hybrides et électriques. La mise en place de la formation en montage de lignes à Chibougamau constitue pour sa part un bel exemple de collaboration entre des acteurs du Nord-du-Québec et d'autres régions. La région du Nord-du-Québec est intimement liée au développement de l'électricité au Québec, et ces formations sont des atouts pour notre transition énergétique. Je souhaite un bon succès à toutes les personnes qui y participeront ! »

- M. Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« Le soutien financier accordé au Centre de formation professionnelle de la Baie-James en 2023 permettra de dispenser une Attestation d'études professionnelles dans un domaine spécialisé permettant de répondre aux besoins des entreprises de la région Nord-du-Québec. Je tiens également à souligner l'appui de la Société du Plan Nord au développement du DEP en montage de lignes électriques et télécommunications qui est le fruit d'un travail de concertation gouvernementale, et qui vise à soutenir le déploiement de l'offre de formation professionnelle en milieu nordique. Ces deux nouvelles formations offertes auront certainement un impact positif en termes de vitalité du territoire et de contribution au chantier de la transition énergétique québécoise »

- Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord.

« Les nouveaux programmes d'études offerts par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James sont une réponse directe aux besoins spécifiques de notre région en matière de transition énergétique. En formant des travailleurs qualifiés dans des domaines tels que le montage de lignes électriques et communications ainsi que la mécanique des engins de chantier hybrides et électriques, nous soutenons directement les entreprises locales et les communautés jamésiennes et cries. Ces initiatives renforceront notre économie régionale tout en contribuant à un avenir plus durable. »

- M. Denis Lamothe, député d'Ungava

« La formation offerte par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James contribuera à la réalisation de notre Plan d'action 2035 en répondant à nos besoins croissants en main-d'œuvre qualifiée. En particulier, le DEP en montage de lignes électriques formera une nouvelle génération de professionnels dans ce secteur stratégique pour Hydro-Québec. De plus, cette initiative renforcera nos partenariats avec les communautés locales et autochtones du Nord-du-Québec. »

- M. Louis Veci, directeur Opérations et maintenance -- Lignes de transport à Hydro-Québec

Faits saillants

Deux nouvelles formations destinées à répondre aux besoins grandissants liés à la transition énergétique québécoise seront bientôt offertes par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James : une Attestation d'études professionnelles (AEP) en Mécanique des engins de chantier hybrides et électriques ; un programme d'études professionnelles (DEP) en montage de lignes électriques et télécommunications.

L'AEP en Mécanique des engins de chantier hybrides et électriques a été élaboré en collaboration avec de nombreux partenaires : Normet Canada, Sandvik, MacLean Engineering, Épiroc Canada , Toromont Cat et Cam Tech formation.

a été élaboré en collaboration avec de nombreux partenaires : Le CFPBJ remercie également les autres participants suivants ainsi que les observateurs à l'analyse de la profession : Canadian Malartic (mine Odyssey), Newmont Canada, TLD Mécanique, Équipement SMS Komatsu, Brandt, Kenmorth, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal, Services Québec, l'Institut national des mines du Québec, le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en aménagement forestier, la CNESST et la Fédération des Centres de Services scolaires du Québec (FCSSQ).

À propos du Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James agit sur le territoire de la Baie-James depuis 1998 et possède une expertise en gestion de projets complexes et un nombre important de partenaires régional, provincial et international. Situé à Chibougamau, il dispose également de trois points de service : Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Villebois, ValParadis, Beaucanton (VVB). De plus, il offre un ensemble varié de programmes d'études dans plusieurs secteurs, notamment les mines, la forêt, la construction et la santé. Le CFPBJ est reconnu pour sa polyvalence, sa capacité d'adaptation et son dynamisme. Ses actions sont continuellement orientées vers la satisfaction des besoins de main-d'œuvre des organisations et des entreprises de la région. En tant qu'établissement d'enseignement reconnu, le CFPBJ développe le succès et les talents de ses élèves, de son équipe et de ses partenaires grâce à une approche personnalisée centrée sur leurs besoins, tant en formation initiale qu'en formation continue, et ce avec le concours une équipe audacieuse, agile et mobilisée.

