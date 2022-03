TOKYO, 23 mars 2022 /CNW/ - Deux nouveaux billets à prix réduit sont désormais disponibles sur le site d'achat de billets en ligne en anglais d'Odakyu Electric Railway « EMot Online Tickets », qui offre une grande variété d'options de billets aux voyageurs étrangers se rendant à Hakone.

Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/202203108497/_prw_PI2fl_u3O1xh3C.jpg

Le 28 février, Odakyu a commencé à vendre les laissez-passer de deux jours OWAKUDANI et ASHINOKO sur EMot Online Tickets, en plus des billets numériques populaires à tarif réduit, dont les laissez-passer Hakone et Enoshima-Kamakura.

1. À propos d'EMot Online Tickets

Le site Web basé sur un navigateur permet aux passagers d'acheter des billets Odakyu sur leur téléphone intelligent sans télécharger d'application dédiée. Les passagers peuvent acheter des billets n'importe où et à n'importe quel moment, à partir du moment où ils partent pour le Japon jusqu'à peu de temps avant leur départ pour Hakone. Ils peuvent monter à bord d'un train ou d'un autobus en montrant leur billet numérique aux employés sans l'échanger contre un billet imprimé.

URL : https://www.emot-tickets.jp/areas?language=en&site =

(Téléphone intelligent uniquement)

*EMot Online Tickets est un service réservé aux téléphones intelligents.

*Chaque passager doit posséder un téléphone intelligent.

*Seules les cartes de crédit sont acceptées.

*Le service est disponible en anglais et en japonais à compter du présent communiqué de presse.

2. Billets vendus sur EMot Online Tickets (les prix indiqués sont pour les billets de la station Shinjuku)

(1) Laissez-passer numérique Hakone

Caractéristiques :

Le laissez-passer permet des déplacements illimités sur huit services de transport dans la région de Hakone.

Des réductions et d'autres avantages sont proposés dans environ 70 établissements affiliés.

Le laissez-passer comprend un billet à prix réduit aller-retour pour la ligne Odakyu (de la station de départ de chaque passager à la station Odawara).

Prix :

Laissez-passer de deux jours : 6 100 yens (adulte), 1 100 yens (enfant).

Laissez-passer de trois jours : 6 500 yens (adulte), 1 350 yens (enfant).

(2) Laissez-passer numérique Enoshima-Kamakura

Caractéristiques :

Le laissez-passer permet de faire des trajets illimités sur la ligne Odakyu dans les régions d'Enoshima-Kamakura (de la station Fujisawa à la station Katase-Enoshima) et d'Enoden (chemin de fer électrique d'Enoshima).

Des réductions et d'autres avantages sont proposés dans des établissements affiliés.

Le laissez-passer comprend un billet à prix réduit aller-retour pour la ligne Odakyu (de la station de départ de chaque passager à la station Fujisawa).

Prix :

1 640 yens (adulte), 430 yens (enfant).

(3) Laissez-passer numérique Tanzawa-Oyama

Caractéristiques :

Le laissez-passer permet des trajets illimités en autobus et sur la ligne Odakyu (de la station Hon-Atsugi à la station Shibusawa) dans les régions de Tanzawa-Oyama et dans les téléphériques (un billet A uniquement).

Des réductions et d'autres avantages sont proposés dans des établissements affiliés.

Le laissez-passer comprend un billet à prix réduit aller-retour pour la ligne Odakyu (de la station de départ de chaque passager aux stations Hon-Atsugi/Shibusawa).

Prix :

Billet A : 2 520 yens (adulte), 920 yens (enfant).

Billet B : 1 560 yens (adulte), 400 yens (enfant).

(4) Laissez-passer numérique OWAKUDANI pour deux jours

Caractéristiques :

Le laissez-passer permet des trajets illimités en train, en téléphérique et en télécabine entre Odawara et Owakudani.

L'entrée au parc Hakone Gora est gratuite.

Le laissez-passer comprend un billet à prix réduit aller-retour pour la ligne Odakyu (de la station de départ de chaque passager à la station Odawara).

Prix :

4 980 yens (adulte), 1 080 yens (enfant).

(5) Laissez-passer numérique ASHINOKO de deux jours

Caractéristiques :

Le laissez-passer permet des excursions illimitées sur le lac Ashi à bord du « Hakone Sightseeing Cruise (vaisseau pirate) ».

Le laissez-passer permet des trajets illimités à bord du bus Hakone Tozan (zones spécifiées) et du train Hakone Tozan (de la station Odawara à la station Hakone-Yumoto).

Le laissez-passer comprend un billet à prix réduit aller-retour pour la ligne Odakyu (de la station de départ de chaque passager à la station Odawara).

Prix : 4 980 yens (adulte), 1 080 yens (enfant).

Détails de chaque billet : https://www.odakyu.jp/english/passes/digital_tickets/

3. Comment acheter des billets

Visitez le site officiel de l'Odakyu Electric Railway ( https://www.odakyu.jp/english/ ) sur le téléphone intelligent de l'utilisateur et cliquez sur le bouton « acheter » sur le site Web « EMot Online Tickets ».

Photo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/202203108497/_prw_PI3fl_dpM9P480.jpg

Photo 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/202203108497/_prw_PI4fl_TfI18E16.jpg

Photo 3 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/202203108497/_prw_PI1fl_fA9FmO92.jpg

À propos de l'Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

Fondée en 1948, l'Odakyu Electric Railway est l'une des principales compagnies ferroviaires privées du Japon. À partir du terminal central de transport de Shinjuku, dans la capitale du Japon, Tokyo, les lignes d'Odakyu s'étendent jusqu'à Hakone, l'une des principales destinations touristiques du Japon pour les sources chaudes, et Enoshima-Kamakura, la ville historique côtière proche du centre-ville, et elles sont utilisées non seulement pour les visites touristiques, mais aussi par deux millions d'usagers qui se rendent au travail chaque jour. Outre le transport, Odakyu mène diverses autres entreprises, principalement dans les régions de Tokyo et de Kanagawa, comme des grands magasins, des supermarchés, des biens immobiliers, des hôtels et des restaurants.

SOURCE Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Keisuke Bani, Direction du développement du tourisme, Odakyu Electric Railway Co., Ltd., Tél. : 81-3-3349-2548, courriel : [email protected]