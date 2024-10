2,8 millions $ pour mieux soutenir les parents-étudiants

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était présente aujourd'hui à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour annoncer un investissement de 2,8 millions de dollars pour les activités de halte-garderie en milieu d'enseignement. Pour l'occasion, elle était accompagnée du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, du recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, du président de l'Union étudiante du Québec, M. Étienne Paré, du président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, M. Antoine Dervieux, de Mme Nadia Boudreau, de l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, ainsi que des représentants d'associations étudiantes locales.

Les parents-étudiants ont des besoins particuliers. Ils doivent avoir accès à des services qui sont flexibles et à proximité de leur lieu d'études. Les activités de halte-garderie présentent ces avantages en offrant entre autres des horaires atypiques qui permettent une meilleure conciliation famille-études-travail pour les parents-étudiants.

Rappelons qu'en 2022, la ministre de la Famille et la ministre de l'Enseignement supérieur annonçaient un projet pilote de haltes-garderies en milieu d'enseignement. Onze projets ont alors été lancés partout au Québec.

Le projet pilote a fait ses preuves et les activités ont montré qu'elles répondaient aux besoins des parents-étudiants. Afin de poursuivre en ce sens, le gouvernement du Québec investit 2,8 millions de dollars supplémentaires pour les trois prochaines années.

Les projets de haltes-garderies en milieu d'enseignement sont souvent portés par la communauté étudiante. Dans le cas de l'UQTR, c'est l'Association générale des étudiants qui a fait en sorte de concrétiser l'idée d'une halte-garderie. Il est à noter que des activités similaires seront également offertes à Val-D'Or, à Montréal, dans Lanaudière, à Victoriaville, à Charlevoix et à Québec.

Citation :

« Un parent ne devrait jamais avoir à choisir entre ses études et ses enfants. Quand nous offrons des activités de halte-garderie en milieu d'enseignement, c'est tout le Québec qui y gagne. Les parents-étudiants peuvent se concentrer sur leur réussite scolaire pour contribuer à la société de demain, pendant que de leur côté les enfants peuvent se développer dans un lieu chaleureux. La poursuite du financement des haltes-garderies en milieu d'enseignement montre la volonté du gouvernement de soutenir les parents-étudiants et de leur donner les outils nécessaires pour la réussite. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Soutenir les parents-étudiants, c'est essentiel pour leur réussite. Notre gouvernement montre encore une fois son soutien en finançant des activités de haltes-garderies en milieu d'enseignement. Ces parents pourront étudier la tête tranquille et développer leur plein potentiel tout en sachant que ce leurs enfants sont en sécurité. Je tiens à remercier ma collègue pour la poursuite de ce projet important pour nos communautés étudiantes. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

« L'Union étudiante du Québec est ravie de l'annonce d'aujourd'hui. Les activités de haltes-garderies sur nos campus sont un service essentiel pour la population étudiante parentale et ses besoins spécifiques. Nous profitons de l'occasion pour souligner l'implication de toutes les parties prenantes du projet et les résultats obtenus. »

Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec

« Les parents étudiants ont de grandes responsabilités à assumer. Ce financement pour les haltes-garderies sur les campus permettra ainsi à bon nombre d'entre eux de mieux concilier études et vie de famille. En leur offrant un appui de proximité, on leur donne les moyens de poursuivre leur parcours pédagogique sans devoir sacrifier leur rôle de parent. Ce geste reconnaît l'importance de soutenir ceux qui jonglent avec des défis uniques, et il marque un pas vers un environnement d'apprentissage plus inclusif et adaptable à tous. »

Antoine Dervieux, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec

Faits saillants :

Les projets retenus sont les suivants : La Procure étudiante de Val d'Or , au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus Val-d'Or ; Le Comité de soutien aux parents étudiants de l'UQAM, Université du Québec à Montréal; L'Association des étudiants hors campus de l'UQTR de Lanaudière, Université du Québec à Trois-Rivières, campus de L'Assomption; La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, Université de Montréal; Le Syndicat des étudiants et étudiantes de Concordia, Université Concordia; L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, Université Laval ; L'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville , Cégep de Victoriaville ; Le Marchand de livres, Centre d'études collégiales en Charlevoix; L'Association générale des étudiants de l'UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières.

Un récent appel d'intentions pour permettre la mise en place de nouvelles activités de haltes-garderies en milieux d'enseignement s'est terminé ce vendredi 4 octobre 2024. Le cas échéant, les projets retenus ainsi que le financement accordé seront annoncés dans les prochaines semaines.

Lien connexe :

Programme de soutien financier aux activités de halte-garderie en milieux d'enseignement

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://x.com/FamilleQuebec

https://www.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 438 368-1307, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]