2,7 M$ pour offrir davantage de services aux proches aidants de la Haute-Yamaska

GRANBY,QC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, a annoncé aujourd'hui un investissement important qui permettra de bonifier les services et le soutien offert aux proches aidants d'aînés sur le territoire de la Haute-Yamaska.

Ainsi, un investissement total de 2,7 M$ est octroyé, sur trois ans, à la Maison soutien aux aidants, à Granby. Ceci représente une bonification de 500 000 $ par année du montant offert à l'organisme, dont les services sont très appréciés des usagers de la communauté et des intervenants en soutien à domicile.

Le rehaussement du financement permettra de consolider et de déployer l'offre de service afin de répondre aux besoins croissants dans la région, tel que le gouvernement s'est engagé à le faire.

Citations :

« Nous travaillons activement à mieux prendre soin des proches aidants, et cette annonce est une autre démonstration de nos efforts afin de leur offrir le soutien qu'ils méritent. Les services de répit, notamment, sont essentiels afin que les proches aidants puissent bénéficier d'un moment de repos pour mieux exercer par la suite leur rôle de proche aidant et avoir une meilleure qualité de vie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les besoins des proches aidants dans notre région sont bien réels, et je suis très fier que notre gouvernement se soit engagé à y répondre. La Maison soutien aux aidants est un organisme qui fait une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes qui se dévouent pour prendre soin d'un proche. L'annonce de la bonification du financement octroyé est une excellente nouvelle, alors qu'encore davantage d'usagers pourront bénéficier des services offerts. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle, alors que cet investissement permettra de bonifier les services de répit offerts aux proches aidants de la communauté. Notre gouvernement a entendu ce besoin d'intensifier et de diversifier l'offre des services de répit pour les proches aidants. Leur engagement est fondé sur la bienveillance et la compassion, et il faut tout faire pour, à notre tour, mieux les soutenir. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Maison soutien aux aidants offre notamment des activités de relais-répit de groupe et des services de répit à domicile ou hors domicile.

Notons que cette annonce s'inscrit dans la foulée de l'investissement historique de 280 M$ afin d'offrir davantage de services aux usagers nécessitant du soutien à domicile.

Un montant de 10 M$ a été annoncé le 7 février dernier afin de bonifier les services de proximité aux proches aidants de partout au Québec. Pour la région de l'Estrie, 729 700 $ seront investis afin d'améliorer les services de répit, de soutien psychosocial, de présence-surveillance, d'information, de formation et de dépannage.

Rappelons que la première Politique nationale pour les proches aidants est en rédaction et permettra de consolider la reconnaissance des proches aidants de même que leur rôle. Un plan d'action proposant des mesures concrètes pour répondre aux besoins des proches aidants est ensuite prévu.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756