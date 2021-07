1re édition du Loto-Vélo - La Fondation LOJIQ organise un tirage pour encourager l'implication des jeunes dans la relance

La personne gagnante de ce tirage-bénéfice remportera un vélo électrique DYAD d'une valeur de 3 793,03 $ généreusement offert par Desjardins. Cadre en aluminium de grade aéronautique, autonomie jusqu'à 80 km, moteur central Bafang de 500W, batterie portable au lithium et vitesse jusqu'à 32 km/h, ce vélo électrique possède tous les atouts pour s'évader et profiter de belles promenades sur les routes du Québec et d'ailleurs.