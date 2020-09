1PourTous remet 10 000 $ en produits sanitaires à la Mission Bon Accueil

Le 10 septembre, la PME de Saint-Henri fait don de masques, de visières de grade médical et de désinfectant (valeur de 10 000 $) à ses voisins de la Mission Bon Accueil, l'organisme ayant inspiré la jeune compagnie lors de sa création, d'où son nom 1 Pour Tous™.

Ceci marquait le premier don dans le cadre d'un partenariat entre l'entreprise et l'OSBL œuvrant auprès des plus démunis, particulièrement touchés par la crise.

Une entreprise engagée et solidaire

Pour Fayçal Hajji, président fondateur de 1 Pour Tous, cet engagement allait de soi.

« Étant donné que nos bureaux sont situés sur la même rue que la Mission Bon Accueil, j'ai été témoin des files d'attente qui s'allongeaient de jour en jour durant le confinement. En lançant 1PourTous avec mon équipe, on voulait offrir des produits de qualité pour aider la population à combattre la pandémie, mais on voulait aussi avoir un impact concret sur notre communauté. »

À propos de 1PourTous™

1PourTous est le projet de Fayçal Hajji, un entrepreneur dans l'industrie publicitaire et du divertissement, qui ressentait le devoir d'agir face à la pandémie. Avec les tournages en pause au printemps dernier, son équipe et lui se sont lancés dans la fabrication et la vente d'équipement de protection individuelle et de désinfectant. En très peu de temps, l'entreprise s'est démarquée par la qualité de ses produits et sa capacité à livrer la marchandise dans des délais extrêmement serrés.

Après avoir obtenu la confiance de grandes bannières comme la SAQ, la SQDC, le CHUM, BONLOOK, le Spa Balnéa, Total Canada, Casino de Montréal/Lac Lemay, pour n'en citer que quelques-uns, 1PourTous a lancé sa boutique en ligne afin d'offrir des produits efficaces et confortables à des prix abordables.

