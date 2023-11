HOUSTON et TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - 1PointFive, une entreprise de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, et le Groupe Banque TD (TD) ont annoncé aujourd'hui avoir acheté des crédits pour l'élimination du dioxyde de carbone (EDC) auprès de STRATOS - la première usine de capture directe dans l'air de 1PointFive en construction au Texas.

Aux termes de la convention et à la condition que STRATOS soit opérationnelle, Valeurs Mobilières TD achètera 27 500 tonnes métriques de crédits pour l'élimination du dioxyde de carbone par capture directe dans l'air sur une période de quatre ans. Il s'agit de l'un des plus importants achats de crédits pour l'élimination du dioxyde de carbone par capture directe dans l'air par une institution financière. Cet investissement démontre les efforts stratégiques continus de la TD en matière de transition énergétique.

STRATOS a été conçue dans l'optique d'être le premier déploiement commercial à grande échelle de la technologie de capture directe dans l'air du monde entier et a le potentiel de capturer et d'éliminer jusqu'à 500 000 tonnes métriques de CO 2 de l'atmosphère par an pour les stocker de façon sûre et à long terme dans des formations géologiques. Les crédits pour l'élimination du dioxyde de carbone par capture directe dans l'air de 1PointFive devraient offrir aux entreprises une solution pratique et de haute intégrité pour réduire leurs émissions.

Grâce à cette opération, Valeurs Mobilières TD prévoit d'élargir son portefeuille de compensations carbone achetées sur le marché volontaire, tout en continuant à accroître ses capacités de services-conseils en carbone et de négociation sur les marchés volontaire et réglementaire du carbone. Ces capacités complètent la plateforme élargie de Solutions ESG de Valeurs Mobilières TD, qui est axée sur des solutions à court, moyen et long terme en vue de favoriser la transition vers une économie plus faible en carbone. En outre, la TD prévoit utiliser une partie des crédits provenant de cette opération pour compenser ses propres émissions opérationnelles.

« Alors que le besoin de passer des engagements climatiques à l'action s'intensifie, les entreprises de tous les secteurs cherchent des façons concrètes d'atteindre leurs objectifs de carboneutralité », a déclaré Amy West, chef mondiale, Solutions ESG, Valeurs Mobilières TD. « Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec 1PointFive pour soutenir des solutions technologiques novatrices qui visent à faire progresser nos objectifs de décarbonation et ceux de nos clients. »

1PointFive améliore la conception de la technologie de capture directe dans l'air de Carbon Engineering, ainsi que d'autres solutions de décarbonation, à l'échelle industrielle, afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de carboneutralité. Aux termes de la convention établie avec Valeurs Mobilières TD, le CO 2 capturé sera stocké au moyen d'un procédé de séquestration géologique plutôt que par un procédé amélioré de récupération du pétrole.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Valeurs Mobilières TD et nous croyons que leur achat démontre comment la capture directe dans l'air peut devenir un outil essentiel dans la stratégie en matière de développement durable d'une entreprise et contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité », a déclaré Michael Avery, président et directeur général, 1PointFive. « Les crédits pour l'élimination de carbone par capture directe dans l'air seront quantifiables, transparents et durables, tout en fournissant aux entreprises une solution afin qu'elles puissent réduire leurs émissions. »

« La transition vers une économie à faibles émissions de carbone est complexe et repose sur des mesures de transformation dans tous les secteurs et toutes les économies, dont l'adoption de nouvelles technologies », a déclaré Janice Farrell Jones, PVP, Développement durable et Responsabilité sociale, TD. « La technologie de capture directe dans l'air est un outil très prometteur qui permettra de progresser dans cette voie et nous sommes fiers de jouer un rôle en aidant à accroître l'innovation et à soutenir cette occasion d'affaires en pleine croissance. »

En 2020, la TD a annoncé un plan d'action ambitieux sur les changements climatiques visant un objectif d'émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050.

Voici quelques activités de la TD au chapitre des marchés du carbone et de la finance durable :

La TD est inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones depuis neuf années consécutives, et elle occupe actuellement le premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice

Valeurs Mobilières TD est un membre actif de l'International Emissions Trading Association (Association internationale pour l'échange de droits d'émission).

Valeurs Mobilières TD a mis sur pied l'équipe Services-conseils en carbone, qui concentre ses activités sur les marchés réglementaire et volontaire.

Valeurs Mobilières TD a investi 10 millions de dollars dans le projet de séquestration de carbone Terres boréales, le plus grand effort de conservation de terres privées de l'histoire du Canada .

. En 2022, Valeurs Mobilières TD s'est jointe à la coalition des prêteurs pour le développement durable d'entreprise de Rubicon Carbon afin de contribuer à accroître la portée, la confiance et l'innovation dans toutes les facettes du marché du carbone.

Plus tôt cette année, la Banque a annoncé une nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonation qui vise à mobiliser 500 milliards de dollars canadiens d'ici 2030 au moyen d'activités financières, notamment les prêts, le financement, les services de prise ferme, les services-conseils, l'assurance et les propres placements de la Banque.

À propos de 1PointFive

1PointFive est une entreprise de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) qui s'efforce de contribuer à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C d'ici 2050 grâce au déploiement de solutions de décarbonation, notamment les technologies de capture directe dans l'air et AIR TO FUELS™ de Carbon Engineering, ainsi que les sites de séquestration géologique. Pour en savoir plus, consultez le site www.1PointFive.com.

AIR TO FUELS™ est une marque déposée de Carbon Engineering Limited.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

