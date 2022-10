Proposant une expérience cinématographique immersive extraordinaire et inoubliable, les nouveaux écouteurs 1MORE Aero imitent une expérience d'écoute réelle, tout en annulant jusqu'à 42 dB de bruit ambiant et offrent une technologie intelligente d'intensité sonore.

SAN DIEGO, 18 octobre 2022 /CNW/ - 1MORE, une entreprise de sonorisation grand public distribuée à l'échelle mondiale, annonce un nouvel ajout intéressant à sa gamme d'écouteurs True Wireless avec la mise sur le marché des écouteurs 1MORE Aero. Le modèle Aero est l'un des rares écouteurs à offrir une nouvelle expérience d'écoute avec son spatialisé, une technologie dynamique de suivi de la tête grâce à un gyroscope intégré qui permet à l'utilisateur de s'aventurer en immersion. En plus de la capacité à détecter les mouvements de la tête de l'auditeur en temps réel, les écouteurs Aero sont dotés du système actif d'annulation du bruit (ANC) QuietMax (1MORE) à grande fréquence qui fournit jusqu'à 42 dB de profondeur d'atténuation du bruit à une plage de fréquences plus large que la normale de 40 Hz à 4 000 Hz. Les écouteurs 1MORE Aero peuvent donc bloquer une plus grande partie du bruit ambiant, qu'il s'agisse du rugissement des moteurs en vol ou de l'agitation de la vie urbaine traditionnelle. De plus, les écouteurs Aero sont dotés de la technologie Smart Loudness, qui permet d'offrir une expérience d'écoute plus riche et plus complète, même à moindre volume, grâce à l'intelligence artificielle qui compense automatiquement bon nombre des détails manquants à haute et basse fréquence. Le résultat est un son plus percutant et retentissant, pour 109,99 $.

1MORE Aero, les premiers écouteurs à son spatialisé de la marque qui offrent une sonorisation cinématographique immersive sur n’importe quelle piste, à partir de n’importe quel appareil.

Dotés d'un conducteur de 10 mm et d'un diaphragme en carbone semblable à un diamant pour des basses percutantes et des aigus acoustiques saisissants, 1MORE Aero peut également répondre aux besoins de tous les genres musicaux grâce à 12 préréglages EQ de qualité studio via l'application 1MORE MUSIC. Comme tous les écouteurs 1MORE, le modèle Aero est déjà réglé et équilibré avec précision par Luca Bignardi, le célèbre ingénieur du son interne de 1MORE qui a remporté quatre prix Grammy. Le modèle Aero a une autonomie de 28 heures et une fonction de charge rapide de 15 minutes qui lui permet de récupérer 3 heures d'autonomie. Les écouteurs 1MORE Aero sont également dotés de la technologie Qi pour une recharge sans fil sans effort. Le modèle Aero prend également en charge la toute dernière connectivité à double périphérique, permettant une connexion simultanée de deux appareils distincts entre lesquels l'utilisateur peut facilement alterner.

Les écouteurs Aero proposent cinq modes d'annulation du bruit, y compris un mode plus léger, un mode résistant au bruit du vent pour aider à filtrer l'interférence du microphone, un mode de système actif d'annulation du bruit adaptatif pour détecter automatiquement le bon niveau de profondeur d'annulation du bruit en fonction des sons ambiants autour de l'utilisateur, et un mode de transparence qui permet de rester connecté au monde réel afin d'entendre clairement les annonces de voyage importantes, sans retirer les écouteurs.

Les précommandes du modèle Aero seront ouvertes à partir du 18 octobre (aux États-Unis et au Canada seulement), et le lancement officiel aura lieu le 25 octobre. Pour fêter le lancement, 1MORE offre 20 dollars de réduction entre le 18 octobre et le 18 novembre en utilisant des coupons sur Amazon et le code « AERO20 » valable sur les sites Web de 1MORE aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les clients qui passeront une commande sur notre site Web aux États-Unis au cours du premier mois recevront également un chargeur Qi gratuit.

PDSF du produit : 109,99 $; 89,99 $ après réduction de 20 $ (valide jusqu'au 18 novembre)

À PROPOS DE 1MORE

1MORE se spécialise dans la conception et le développement acoustiques, les logiciels intelligents et les produits audio portatifs. La mission profonde de l'entreprise est celle d'offrir une qualité audio supérieure à des prix abordables aux consommateurs. De plus, les produits 1MORE ont reçu de nombreux prix de l'industrie et de conception, notamment les prestigieux prix CES Innovation, RedDot, iF Design et d'autres distinctions importantes de l'industrie.

