1ère édition des Journées de recrutement ÉAQ - Pour l'expérience… mais aussi pour le plaisir, opter pour un emploi dans les festivals et les attractions touristiques

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Événements Attractions Québec organise pour la première fois les Journées de recrutement ÉAQ, présentées par Hotelleriejobs, pour faire connaître les postes saisonniers disponibles dans les festivals et attractions touristiques du Québec. Ce sont les 25 et 26 mars prochain que plus de 30 entreprises dans une dizaine de régions ouvriront leurs portes pour rencontrer toutes les personnes intéressées à passer un été à gagner une expérience de travail, avoir du plaisir en équipe et rendre les clients heureux en faisant rayonner sa région.

Avis de recherche!

Les festivals et attractions touristiques du Québec sont à la recherche de joueurs d'équipe pour laisser des souvenirs inoubliables! Que ce soit dans un musée, un zoo, un parc aquatique ou un festival, tous les passionnés d'activités et du Québec sont les bienvenus!

Chaque été, les activités touristiques embauchent des milliers de personnes qui contribuent aux expériences mémorables des visiteurs. De guide touristique à préposé à la billetterie, de sauveteur à préposé à la boutique, une grande variété de postes dans une grande variété d'activités sont disponibles.

Préparez-vous dès maintenant!

Il est suggéré de planifier à l'avance sa participation en :

Visitant le site Web www.evenementsattractionsemplois.com pour découvrir les entreprises participantes;

Répondant aux ouvertures de postes sur Hotelleriejobs.com ou Monemploientourisme.com.

Les candidats peuvent s'attendre à :

Contribuer au rayonnement de sa ville et de sa région;

Développer des compétences utiles et reconnues, peu importe leur choix de carrière;

Sans oublier bien sûr, avoir du FUN!

« Que vous soyez un étudiant ou un jeune retraité, que vous vouliez faire une carrière en tourisme ou simplement gagner une expérience de travail, les festivals, événements et attractions touristiques ont besoin de vous pour accueillir et offrir un service exceptionnel à leurs visiteurs. Nous vous attendons en grand nombre les 25 et 26 mars prochain pour découvrir des organisations près de chez vous et qui vous attendent avec le sourire. », lance François-G Chevrier, directeur général d'Événements Attractions Québec.

À propos d'Événements Attractions Québec

Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions Touristiques du Québec sont deux OBNL qui œuvrent désormais sous la marque conjointe Événements Attractions Québec. Regroupant plus de 450 événements et attractions membres, ils ont pour mission de concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements en une communauté dynamique et innovante pour contribuer pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.

SOURCE Événements Attraction Québec

Renseignements: ou une demande d'entrevue, communiquez avec : M. François-G. Chevrier, Directeur général, Événements Attractions Québec, 514 993-2746, [email protected]