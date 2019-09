1er Forum annuel de la Politique de la mobilité durable - Accélérons le travail pour améliorer la mobilité des Québécois

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Comité de suivi de la Politique de mobilité durable (PMD) félicitent le Gouvernement du Québec pour la tenue du premier Forum annuel de la Politique de mobilité durable, qui a réuni plus de 150 représentants du monde municipal, environnemental, du milieu des affaires, du gouvernement et d'organisations de la société civile le 6 septembre dernier à Montréal afin de dresser un bilan de la première année de mise en œuvre et d'identifier les actions prioritaires à déployer pour atteindre les objectifs 2030 de la PMD. D'emblée, le Comité de suivi souligne le travail accompli jusqu'ici par le Ministère des Transports, considérant le peu de temps depuis l'élection du nouveau gouvernement. Cependant, l'accélération de la mise en œuvre de la PMD représente pour le Comité une condition incontournable pour en assurer le succès, dans un contexte où les Québécois attendent des gestes forts et durables pour décongestionner nos routes, améliorer partout l'accessibilité aux différents modes de transports et lutter contre la crise climatique.

Le Comité de suivi continuera de travailler avec le Gouvernement du Québec pour aider les citoyens et les entreprises à rendre la mobilité plus fluide, moins polluante et source de vitalité économique pour le Québec.

